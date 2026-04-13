饗饗信義店火警　業者道歉：全力配合調查

▲信義區知名餐廳饗饗鐵板燒區發生火警，整棟人員疏散。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃士原／台北報導

「饗饗」微風信義店中午時段鐵板區發生火警，火勢於11:45撲滅，所幸無人員傷亡。對此，饗賓餐旅集團表示抱歉，關於起火原因，目前主管機關已進行調查，饗賓會全力配合，並持續強化安全措施。

位於台北市忠孝東路五段68號46樓「饗饗」微風信義店，今日中午餐廳內的鐵板區發生火警，現場一度冒煙起火。消防單位獲報後派遣指揮車4輛、消防車17輛、救護車2輛，共61人到場處置。火勢於11:45撲滅，現場無人員傷亡。起火原因及相關責任仍待後續調查釐清。

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對於火警事件造成的驚擾，饗賓餐旅集團表示抱歉，餐廳團隊於中午開餐（11:20）接獲鐵板餐區上方天花板異常聲響通報，現場人員隨即進行初步處置，並迅速啟動疏散機制，於11:40前完成所有顧客及同仁的撤離。

饗賓表示，本次事件中，現場顧客及同仁均已安全撤離，並已完成相關確認，目前狀況均已掌握並持續關懷中。針對受影響顧客，已主動關懷並提供必要協助，盡力妥善安排後續用餐。

有關起火原因，目前已由主管機關進行調查，饗賓將全力配合，並全面檢視相關設備與作業流程，持續強化安全管理機制，避免類似情形再次發生。

「INPARADISE饗饗」微風信義店以可觀賞美景與享用美食為特色，堪稱是信義區最熱門的吃到飽餐廳，沒有事先訂位根本進不去。餐區規劃共有8區，除了一般常見的海鮮區、甜點區之外，還有砂鍋湯品、日式串烤區，其中法式鐵板區人氣最高，吃得到肋眼牛排、羊排與鐵板蝦。