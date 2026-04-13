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19歲少女重訓「遭160kg槓片砸中」雙膝骨折　監視器恐怖畫面曝

▲▼19歲少女重訓「遭160kg槓片砸中」雙膝骨折。（圖／翻攝自Banda B）

▲少女遭破百公斤的槓片砸中，雙膝當場骨折，痛到一度昏厥。（圖／翻攝自Banda B）

記者王佩翊／編譯

巴西一名19歲少女茱莉亞（Júlia Stefany Cotrim Beserra）4月1日在健身房重訓時，原本用來固定槓片的安全帶突然鬆脫，導致重達160公斤的槓片瞬間壓在她的雙腿上，導致兩側膝蓋同時骨折。茱莉亞當場痛哭尖叫，隨後失去意識。茱莉亞目前仍在接受嗎啡止痛治療，預計需接受緊急手術，且數月都無法行走、至少1年內無法從事任何運動。

根據巴西媒體Banda B報導，巴西利亞北阿薩（Asa Norte）一間名為Evolve Academia的健身房1日發生嚴重事故。19歲的茱莉亞自2024年起便養成規律重訓的習慣，當天她也按照日常訓練強度使用160公斤的負重做臀部訓練，然而就在她進行「臀推」動作，負責固定槓片、防止器材滑動的安全帶疑似突然斷裂鬆脫，重達160公斤的槓片瞬間失控，以強大衝力壓向她的雙腿膝蓋。

健身房的監視器完整錄下了這一幕。畫面中，茱莉亞當場發出淒厲的呼救聲，周遭的健身民眾紛紛放下手中的器材衝上前協助，但劇烈的疼痛已讓她在等待救援的過程中一度昏厥。

消防局人員抵達現場後，隨即將她送往巴西利亞醫療基地醫院（Hospital de Base）救治，而X光與超音波檢查結果確認雙膝均已骨折。醫師表示，茱莉亞目前的傷情相當棘手，必須透過緊急手術處理骨折問題，術後的復健之路漫長且辛苦，預估數個月內她都將無法自行行走，並且必須停止所有運動訓練至少整整1年。目前她仍持續接受嗎啡止痛治療。

由於傷勢嚴重，家屬為確保手術能夠及時進行，已開始籌措私人醫療費用，並委任律師以備後續法律行動。律師透露，首要目標是確保手術順利執行，後續再逐步追究相關責任。

茱莉亞向警方表示，她平時訓練時就經常使用該器材，但從未出現任何異狀，因此懷疑是安全帶本身的扣具發生損壞，才造成這起意外。目前案件已由巴西利亞民事警察廳第2分局（2ª Delegacia de Polícia，Asa Norte）以傷害罪名展開調查，不排除機械故障或因設備保養不當導致意外。

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