61歲女腦中抓出8cm活蟲！　她坦言：十幾歲曾多次用生蛙腿塞牙洞

▲麗姨腦中抓出8cm活蟲。（圖／翻攝自新民晚報）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名61歲婦人麗姨（化名）因長期出現發冷、抽搐等症狀，多次就醫卻接連被誤診為腦梗、膠質瘤、腦轉移瘤，病情反覆推翻，最終醫師竟從她腦中取出一條長達8公分的活體寄生蟲。離奇經歷曝光後，引發外界關注。

據《新民晚報》報導，麗姨的丈夫劉叔（化名）回憶，妻子早在2021年因腰椎問題手術後，就出現左側手腳麻木、睡覺時發抖等情況，家人一直以為與舊疾有關。之後她又出現頭皮發麻、畏寒等異常反應，即使在炎熱夏天也會冷到蓋兩床被子，曾被診斷為腦梗並接受治療。

直到2025年12月凌晨，麗姨突然抽搐、口吐白沫、嘴角歪斜，被緊急送醫。雖短暫緩解，但當晚再次頻繁發作，「一開始10分鐘一次，後來幾分鐘就發作一次」，讓家屬相當恐慌。之後數月內，她輾轉多家醫院，先後被懷疑罹患膠質瘤、腦轉移瘤，甚至已剃髮準備手術，卻在進一步檢查後被緊急喊停。

醫師透過影像發現，腦內病灶位置竟會移動，並呈現明顯「隧道徵」，疑似寄生蟲在腦內爬行留下的痕跡。經專家會診後懷疑為寄生蟲感染，但多項檢查一度未能找到蟲體。最終醫療團隊決定開顱手術，「不管是什麼，先抓出來再說」，結果成功從腦中取出一條約8公分長的活蟲，證實為裂頭蚴。

▲醫生成功將活蟲取出。（圖／翻攝自新民晚報）

至於寄生蟲來源，劉叔回憶，麗姨年輕時曾因牙痛，依民間偏方用生青蛙腿塞進牙洞「釣牙蟲」，且這樣的做法還重複多次。此外，她過去也曾飲用山泉水與蛇酒，但究竟是哪一次感染，已難以確認。

醫師指出，裂頭蚴常寄生於青蛙、蛇等野生動物體內，若食用未煮熟的肉類，或將生肉直接接觸傷口，如「蛙腿塞牙」等偏方，都可能導致寄生蟲進入人體，甚至隨血液或組織移行至腦部，造成嚴重後果。

他進一步說明，裂頭蚴進入腦部後，會在組織中遊走，破壞神經與運動中樞，導致肢體無力、抽搐甚至癲癇等症狀。由於臨床表現缺乏特異性，此類疾病誤診率高達57.7%，往往需透過手術或病理檢查才能確診。

醫師提醒，預防寄生蟲感染應牢記「三不」原則，不喝生水、不吃生肉、不用生肉外敷傷口，避免病從口入。同時也呼籲，若出現不明原因的神經症狀，應及早就醫檢查，以免延誤治療時機，造成不可逆傷害。