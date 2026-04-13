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夫罹鼻咽癌！白沙屯媽祖聖杯賜茶　妻淚謝：治療順利癌細胞沒了

▲▼（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲她淚謝媽祖救夫抗癌。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

記者劉維榛／綜合報導

一名女信眾分享，老公被診斷出鼻咽癌三期，在她最無助的時候，跑到白沙屯媽祖廟祈求保佑，希望丈夫能大病化小病、小病化無病，並獲媽祖賜下聖筊與供茶。之後老公接受治療，整個過程相當平順，今年3月再檢查時，體內已完全沒有癌細胞，讓全家感動不已，直呼非常感謝媽祖庇佑。

YouTube頻道《白沙屯媽祖網路電視台》分享一段奇蹟故事，女信徒回憶表示，得知丈夫鼻咽癌的當下，她心裡非常慌，只好向白沙屯媽祖祈求，「幫助我先生大病化小病，小病化無病」，結果媽祖很快就賜予聖筊，還讓她請回桌上的供茶，帶回去讓丈夫服用。

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女信徒坦言，自己不是因為請求被答應才哭，而是被那種毫無保留的疼惜深深打動，覺得媽祖沒有要求任何回報，就願意先伸手幫忙，讓她當場情緒潰堤，哭到完全停不下來。

女信徒透露，丈夫接受後續檢查與治療，整個療程比想像中順利許多，癌症從四期變成三期，先生也沒有吃到太多苦，這一點讓她非常心慰。對她來說，媽祖不只是信仰，更像是在最黑暗的時候，給了全家一個可以依靠的力量，讓他們不會那麼慌、那麼怕。

妻感動：短短幾個月「夫體內癌細胞不見了」

關於目前老公的健康部分，女信徒感動表示，從去年11月發現鼻咽癌三期後，經過這段時間的治療，到今年3月再做進一步檢查時，體內竟已經完全沒有癌細胞，讓一家人又驚又喜。

最後，她激動表示，除了感謝醫療團隊的幫助，心中最想謝謝的，還是白沙屯媽祖一路上的庇佑，不只是照顧丈夫的身體，也撫慰了全家人的情緒與不安。她最後一再向媽祖道謝，直呼「我真的很愛媽祖」，這份感動到現在都還說不完，也希望自己的親身經歷，能讓更多人在低潮與無助時，依然相信會有一道溫暖的光，陪著自己撐過最難的一段路。

▲大批信眾鑽轎底祈福。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

▲粉紅超跑一度在永信藥品停駕，隨後走進大甲市區，信眾鑽轎腳。（圖／白沙屯拱天宮文化組提供）

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