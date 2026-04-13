稱「台灣性犯罪比印度高」挺移工！Cheap揪2關鍵笑了：是要比啥

▲印度移工。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

台灣與印度簽署的勞工合作備忘錄（MOU）進度受到關注，勞動部長洪申翰9日在立法院表示，目前雙方正就行政流程與文件檢核等細節進行最後確認，首批印度移工最快有望於今年引進。消息一出，引起關注，網紅Cheap就觀察到，Threads上有很多人力挺，並提到性犯罪機率，但他則有不同看法。

首批印度移工最快今年引進

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣與印度於2024年2月簽署勞工合作備忘錄，並拍板首批將引進1000名印度移工，其中5％採國對國直接聘僱。洪申翰表示，今年1月，勞動部次長陳明仁已率團赴印度，並拜訪當地台商，實地了解印度勞工的運用情況。目前正與印度方面就行政流程銜接、文件檢核及健康檢查品質等細節進一步確認，首批印度移工「今年有機會引進」。

網友比較性犯罪比

Cheap就在臉書發文表示，Threads上出現一群「勞權專家」，言語中表達挺印度移工，「連台灣性犯罪比印度高都搬出來了」。但他認為，已開發國家跟開發中國家怎麼能相提並論，台灣的數字高，是因為通報率高，且定義較寬，不舒服的行為有算性犯罪。

Cheap舉例並反問：是要比啥？

接著Cheap說，「印度一堆農村黑數、警察吃案，受害者根本不敢通報，只要通報就是嚴重的強x，是要比啥？」他更舉例，布吉納法索和台灣的人口差不多，其「每年癌症死亡約1.4 萬人，遠低於台灣的5萬人，所以布吉納法索醫療>台灣？」

Cheap最後直言，2020年疫情還很嚴重，黃安表明中國比美國安全，結果一堆人就說，中國的數據不可信，然而到了2026年，卻有一堆人把印度的「官方數據」奉為圭臬，甚至拿來貶低自己的國家，「同樣邏輯，那些拿數據幫印度說話的人，怎麼不也去印度體驗一下，到底台灣安全還是印度安全？」