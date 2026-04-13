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快訊／川普宣布「封鎖進出伊朗港口船隻」　台灣今晚10時開始

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普宣布封鎖荷莫茲海峽之後，透過自家社群平台真實社群發文表示，「美國將於美東時間4月13日上午10時封鎖進出伊朗港口的船隻」。

此前，美國中央司令部（CENTCOM）12日宣布，依據川普指示，美軍將於美東時間4月13日上午10時（台灣時間13日晚上10時）起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。

中央司令部指出，此次封鎖將適用於所有進出伊朗港口的船隻，不分國籍，包括位於阿拉伯灣與阿曼灣的伊朗港口。不過，對於僅通過荷莫茲海峽、往返非伊朗港口的船舶，美軍不會干預其航行自由。美方也表示，封鎖啟動前將透過「航海通告」提供商業船舶相關指引，並建議船員與美國海軍保持聯繫。

根據紐約時報，荷莫茲海峽是全球石油和天然氣海運的咽喉要道，但自戰爭爆發以來，伊朗封鎖海峽航運，其結果是全球油價飆升50%以上。美國一直要求伊朗重新開放荷莫茲海峽，並把此作為停火的條件之一，不過美伊在巴基斯坦的談判會晤未達協議，副總統范斯召開記者會時表示，伊朗選擇不接受美方條件。

分析人士認為，美伊之間的分歧複雜且根深蒂固，主要分歧集中在近900磅高濃縮鈾的處置、荷莫茲海峽問題以及荷莫茲海峽問題。目前美伊雙方似乎都沒有排除進一步談判的可能性。

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