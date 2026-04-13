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校慶也能學防詐！屏東執行分署前進恆春國小　闖關宣導法治觀念

▲屏東執行分署在恆春國小進行防詐宣導。(圖/屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署到恆春國小進行防詐宣導。(圖/屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

為深化校園法治教育，行政執行署屏東分署走入恆春國小校慶活動，透過闖關遊戲與互動問答宣導防詐與揭弊保護觀念，讓學生在歡樂氛圍中學習自我保護意識，成功將法治觀念向下扎根，打造安全校園環境。

▲屏東執行分署在恆春國小進行防詐宣導。(圖/屏東執行分署提供）

▲屏東執行分署在恆春國小進行防詐宣導。(圖/屏東執行分署提供）

行政執行署屏東分署日前往屏東縣恆春國小，結合校慶運動會熱鬧氛圍，舉辦「打詐暨公益揭弊者保護法」宣導活動，透過寓教於樂的闖關遊戲設計，讓學生在歡笑聲中輕鬆學習法治觀念。

活動安排有獎問答環節，由分署長以親切活潑方式與學生互動，題目貼近日常生活情境，包括LINE帳號遭盜用、網購詐騙等常見案例，引導學生認識詐騙手法並提升防範意識，在輕鬆氛圍中強化自我保護能力。

此外，現場也介紹「公益揭弊者保護法」，強調對揭發不法行為者的身分與權益保障，使檢舉人免於遭受報復或不當對待，鼓勵民眾在面對不公不義時勇於發聲。同時融入性別平等議題，透過趣味問答宣導尊重差異、杜絕歧視的正確觀念。

為提升宣導成效，屏東分署準備印有防詐及揭弊標語的實用小禮物作為獎品，深受學生喜愛並迅速索取一空，不僅增添活動趣味，也讓法治觀念自然融入日常生活。

屏東分署表示，隨著AI科技發展，詐騙手法日益翻新，提升全民防詐意識刻不容緩，未來將持續推動「法律走入生活、服務貼近民心」，深入校園與社區推廣法治教育，讓防詐、揭弊保護及性別平等觀念落實於日常，共同打造安全、公義的生活環境。

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