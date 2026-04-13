馬家人不介入！蕭旭岑爆財政紀律問題　馬英九：請金溥聰代表我說明

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

​馬英九基金會人事異動日前震撼政壇，核心幕僚、前基金會執行長蕭旭岑與王光慈宣告閃電離職後，事件依舊越演越烈。馬英九隨後指派戴遐齡擔任代理執行長，今（13日）再開臨時董事會，但因為人數不足未成會。長馬英九表示，外界針對基金會整頓內部紀律的報導與評論，有許多不符事實的內容，為了澄清真相，以正視聽，自己特別請前國安會秘書長金溥聰代表自己，必要時主動出面跟外界說明。

馬英九指出，大家很好奇3月27日才開過第三屆第三次的董事會，才過了17天怎麼又要召開臨時董事會？這是因為基金會準備要提案增聘新董事，依法必須經過董事會同意，雖然今天的董事出席人數，未達法定人數，無法成會，不過他還有一些話要說，這場臨時董事會是他個人決定要召開的，因為這場會議真的是很重要。

馬英九說，今天的臨時董事會主要有二個目的，第一，自己指示董事會要新聘四位董事，這四位董事的人選中，有二位是基金會創會董事廖繼斌、戴遐齡，基金會成立初期的艱辛過程，他們最清楚；此外，有二位新面孔分別是前陸委會主委賴幸媛、及前衛生署國民健康局長邱淑媞。這四位董事才德兼備，公共事務經驗豐富，希望借重他們多元的聲音與豐富的行政經驗，能夠在董事會中發揮影響力，希望董事會能夠全力支持。

馬英九說，第二就是要請蕭旭岑、王光慈兩位涉嫌違反財政紀律案的三人調查小組，把案件的調查進度說明清楚，案件查到哪裡，就講到哪裡，讓證據來說話，實話實說，不要隱瞞。基金會過去這段時間發生的一些違反財政紀律案件，一定要調查清楚，應該秉持「勿枉勿縱」、「公平公正」的精神。

馬英九表示，雖然二位當事人均已離職，我們不能作鄉愿來息事寧人，但是如果當事人沒有犯錯，就應該還他們清白，如果當事人有犯錯，就應該把事情徹底調查清楚。因為這也關乎到他個人一生最重視的清廉操守，他從政不論是八年台北市長或八年的中華民國總統都是如此。

馬英九強調，馬英九基金會成立是為了公益，不是馬英九個人的基金會，董事長和所有員工都不能做出違反基金會成立目的的事，更不能藉基金會的名義謀私利，這件事情就是單純的整頓基金會內部財政紀律的問題，他決不容忍有人違法，更重要的是這是基金會內部的公務，「我要特別聲明我的妻子周美青從來不介入我的公務，我的其他家人不能、也不會介入我的公務。」

馬英九指出，這一個多月來，媒體對基金會的報導，很多內容與事實不符，他簡單還原事發經過，他在今年的1月中發現基金會的運作，已經產生重大的財政紀律問題，令他痛心疾首，因為「清廉」是他做人做事最基本的原則。正因如此，他才主動找到董事高華柱、舊屬金溥聰商量解決之道，後來才在2月25日召開會議，並要求蕭旭岑、王光慈兩位同仁辭職。

馬英九說，外界針對基金會整頓內部紀律的報導與評論，有許多不符事實的內容，為了澄清真相，以正視聽，自己特別請金溥聰代表自己，必要時主動出面跟外界說明。