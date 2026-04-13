高雄29歲男酒駕雙門賓士出事了　自撞分隔島4輪朝天狼狽畫面曝

▲▼蔡姓男子酒後駕駛雙門賓士行經民族一路時，自撞路中央分隔島，強大的撞擊力道導致車輛當場四輪朝天翻覆於路面。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區今（13）日凌晨傳出一起車輛翻覆意外。一名蔡姓男子酒後駕駛雙門賓士小客車行經民族一路時，不慎自撞路中央分隔島，強大的撞擊力道導致車輛當場四腳朝天翻覆於路面。警方獲報抵達現場，發現駕駛蔡男呼氣酒精濃度已超標，當場依公共危險罪嫌將其送辦。

事故發生於今日凌晨4時40分許，29歲的蔡姓男子駕駛雙門賓士小客車，沿三民區民族一路南往北方向直行。行經肇事路段時，車輛突然失控撞擊分隔島並隨即翻覆，現場零件碎裂一地，場面驚險。救護人員抵達後，發現蔡男鼻部受到擦挫傷，隨即將其送往醫院救治，所幸經治療後並無生命危險。

警方隨後對蔡男進行酒測，結果顯示其酒精濃度達 0.22 毫克，已逾法定標準。初步研判肇事主因為蔡男酒後駕車，且行駛間未注意車前狀況、未採取必要之安全措施，不僅違反道路交通安全規則，更觸犯道路交通管理處罰條例。蔡男除了面臨新臺幣3萬元以上12萬元以下的重罰，其駕駛執照也將被吊扣一至二年，車輛牌照亦遭扣繳。全案已依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲駕駛人切勿心存僥倖，未來將持續編排勤務加強執法強度，全力維護用路安全，防制酒駕悲劇發生。至於詳細的肇事原因，將由交通大隊進一步分析釐清。

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