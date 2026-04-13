蕭旭岑收台商捐款？　馬辦開董事會揭帳目調查報告：無入帳紀錄

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會風波越演越烈，前總統馬英九先前接受媒體專訪，表示前執行長蕭旭岑、王光慈離職是涉及財政紀律問題，後續會將具體事證送請司法調查，而蕭受訪時則提到自己在基金會所有事都有向馬報告，「但是最近、近年很多事情他忘了。」代理執行長戴遐齡今（13日）再開臨時董事會，隨後發聲明指出，今日出席的會計師提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。

馬英九文教基金會表示，本會今天召開第三屆第四次（臨時）董事會，針對外界媒體報導內容，與事實不符的部分，本會特此聲明如下：第一，今天召開此次董事會的時間，是因為董事薛香川早先表示今天有關違反財政紀律案的3人調查小組（薛香川、尹啟銘、李德維）可以全員到齊。

馬英九文教基金會指出，第二，董事會召開的原定的提案只有關新任董事的聘任案，戴遐齡代理執行長的真除，並無外界所報導，列入今天的議程，今天的議程先有馬英九董事長報告，再由戴遐齡執行長報告，由瀛睿律師事務所進行的內部調查結果內容，緊接著有黃翊華律師補充說明調查蕭旭岑、王光慈涉嫌違反財政紀律的經過及內容。

第三，馬英九文教基金會透露，有關外界報導基金會沒有提供給董事內部調查的相關事證，無法進行調查，與事實不符，事實上戴遐齡執行長在上一次（115年3月27日）的董事會中，均有詳細報告內部初步調查違反財政紀律的人證與事證，會議紀錄均有記載，會後也已傳給所有董事，作為三人調查小組調查其真實性的依據。第四，媒體報導所稱有董事認為違反財政紀律的事都是瑣碎小事，但律師在今日董事會的報告中主張並非如此，他認為違反財政紀律的重大事證非常明確，絕非瑣碎小事。

最後，馬英九文教基金會強調，今日出席的會計師也提出有關基金會的帳目調查報告，針對基金會內部調查事證中，出現來源不明的所謂「台商捐款」，會計師事務所表示並無入帳紀錄，如真有收受「台商捐款」，就有明顯違反財政紀律的切確事證。此外，基金會也說，今日（115年4月13日）會議內容均全程錄音、錄影存證。