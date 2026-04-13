光影也能開口說故事！《熊妤創藝特展・如果影子會寫畫》驚豔藝文推廣處

▲《熊妤創藝特展》即日起於臺北市藝文推廣處登場，藝術家熊妤將日常影子轉化為會說故事的語言，結合繪畫與裝置，帶領觀者從微小光影變化中，探索記憶與情感的感知驚喜。（圖／臺北市藝文推廣處提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

想要體驗一場與光影對話的藝術旅程嗎？由臺北市藝文推廣處主辦的年度特展《熊妤創藝特展｜如果影子會寫畫》，即日起於推廣處一樓特展室正式登場。藝術家熊妤此次特別以日常生活中最平凡的「影子」當作創作主角，運用繪畫、裝置、動畫以及細膩的文字，帶領大家換個視角，重新觀察周遭的光影脈動。

本次展覽的靈感來自生活裡那些微小卻迷人的光線變化，並將這些視覺感受延伸到記憶、情感與深層的潛意識中。在熊妤的巧手下，影子不再只是光的隨從，而是變成了有靈魂、會說故事的創作語言，讓每一位踏入展場的觀者，都能在賞畫的過程中發覺，「看見」這件事其實充滿了各種有趣的感知驚喜。

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走進展間，觀眾可以看到壓克力繪畫、藝術微噴與各類綜合媒材的精彩碰撞。像是作品〈山海圳綠道〉、〈移動的盛宴〉與〈生物網絡〉，即用豐富的色彩和構圖譜出充滿節奏感的視覺樂章，受到許多人喜愛的「我的宇宙儀」系列，則是透過立體物件與經典圖像轉譯，呈現出穿越時空的觀看樂趣。此外，展場也貼心設計了「彩色影子」與「金句牆」等互動裝置，讓藝術不再有距離感，大小觀眾都能在參與過程中留下專屬痕跡，讓展覽彷彿「有機」一般隨時都在變幻。

臺北市藝文推廣處詹素貞處長在致詞時提到，這次展覽選用「影子」為題目，希望能引導大家思考光與影的微妙連結。她分享，影子本身並不獨立存在，須透過光源與藝術家的創作能量、筆觸與巧思，方能轉化為富有意義的藝術表現。展出作品皆展現了從「覺知」出發，並透過「聞、思、修」的歷程來深化內在理解。整個展區氛圍輕鬆卻充滿智慧，成功在觀者與藝術家之間搭起一座心靈橋梁。

國立臺灣美術館前館長廖仁義博士也特別現身支持，他回憶過去觀賞熊妤作品時，就能感受到畫面中蘊含的溫暖與關懷。他提到熊妤曾走訪全球216座博物館，這份深厚的底蘊讓她的創作更有啟發美感的能力。中國藝術家協會理事長麻念台則稱讚熊妤擁有「心靈之眼」，作品常隱藏多重觀看視角，加上她跨足服裝設計的背景，展現了不受流派束縛的個人特質。亞東科技大學校長黃茂全則分享，過去曾與熊妤合作，將其畫作轉化為服裝與絲巾，讓藝術從畫布延伸到伸展台，展現出藝術融入生活的多樣可能。

提到這次的創作心路歷程，藝術家熊妤也充滿感謝。她坦言，身為非科班出身的她，一路走來克服許多挑戰，然而此次已是她的第23次個展！她透露展覽名稱其實源自《易經》概念，並利用展場不同時段的光影律動，讓文字與圖像產生多重美感。她還特別結合空間中的自然元素，如自然流動的風，設計出「引子金句牆」，希望大家不只能看畫，還能在「影子寫畫區」親自揮灑、留下各自的想法，延續這場展覽與創作的對話。這場充滿想像力的《如果影子會寫畫》將展出至5月17日，歡迎大小朋友一起探索生活中的藝術驚喜。

《熊妤創藝特展｜如果影子會寫畫》

展出藝術家｜熊妤

展覽期間｜115 年 4 月 1 日至 5 月 17 日（週一休館）

展覽地點｜臺北市藝文推廣處1樓特展室

主辦單位｜臺北市藝文推廣處