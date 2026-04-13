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陸榮耀手機搭橋字節跳動　接洽AI「豆包手機」合作

▲字節跳動旗下的生成式AI「豆包」。（圖／CFP）

▲字節跳動旗下的生成式AI「豆包」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

AI結合智慧型手機的沉浸式應用是全球科技市場的發力方向，大陸市場消息指出，國產手機品牌榮耀正與字節跳動洽談AI「豆包手機」合作事宜，雙方過去曾在AI領域多次合作，此次若進一步整合系統及相關功能，將成為智慧型手機AI化發展的重要動向和實踐。

《藍鯨新聞》報導，據知情人士透露，字節跳動最初在推出首款「豆包手機」前，曾優先接觸榮耀，但當時榮耀態度較為審慎，認為涉及系統底層的深度整合存在風險，包括穩定性、相容性與安全性問題，一旦出現異常，恐引發大規模用戶投訴。

▲大陸國產手機品牌榮耀旗下手機。（圖／CFP）

▲大陸國產手機品牌榮耀手機。（圖／CFP）

「豆包手機助手」核心在於取得系統級操作權限，可直接辨識螢幕內容並進行點擊、滑動等操作，需對作業系統進行深度改造。由於相關技術當時尚未完全成熟，對擁有龐大用戶基礎的手機品牌而言，風險較高。

然而，榮耀與字節跳動此前也曾進行相關AI功能合作，榮耀在2024年已導入豆包大模型，應用於辦公場景，2025年再與字節跳動旗下火山引擎合作，將AI功能整合至MagicOS 10系統中的YOYO助理，提供智慧問答與影像處理等功能。

在發展策略上，榮耀2025年提出「阿爾法戰略」，計劃在五年投入100億美元轉型為AI終端生態公司。榮耀產品線總裁方飛曾公開表示，豆包手機的技術方向與榮耀AI從單一任務走向通用化執行的路線一致。

隨著產業趨勢轉變，手機廠商已加速佈局AI手機。數據顯示，超過六成大陸國產手機品牌與相關AI企業已建立合作關係。IDC（互聯網數據中心）預測，大陸AI手機2026年出貨量將達1.47億部，佔整體市場53%。

不過，業界也出現不同聲音，有觀點認為部分AI功能仍未解決實際用戶需求，未來競爭關鍵不在於是否導入AI，而在於能否真正提升使用體驗。

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