閃瞎全球！星宇「液態金屬金」特別塗裝機帥照曝　日網看呆

▲星宇航空與空山基聯名推出「金屬金」塗裝機。（圖／X／STARLUX Airlines Japan，下同）



記者王佩翊／編譯

星宇航空近日公開了與日本當代藝術大師空山基（Hajime Sorayama）聯名的「STARLUX AIRSORAYAMA GOLD」特別塗裝機，最新力作再度震撼全球航空迷與藝術界。這架編號B-58554的空中巴士A350-1000，全機身塗上「讓全世界驚豔」的液態金屬金，實機照片一出立刻引發日台網民討論，盛讚是「會飛的藝術品」。

此次的「STARLUX AIRSORAYAMA GOLD」特別塗裝機，是星宇航空特別與曾設計

Sony機械狗AIBO、以「機械姬」（Sexy Robot）聞名的空山基大師合作。繼首架全銀塗裝機（B-58553）後，這架「金機」B-58554 則呈現了空山基作品中標誌性的冷冽、滑順金屬感。

星宇航空在X公開照片後，日本網民對此反應熱烈，紛紛留言稱「這顏色簡直帥到沒天理！」、「太華麗了」、「如果這架飛機降落成田機場，我絕對會激動到哭出來」。