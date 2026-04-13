紅土揚塵、跑道積水　雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施

▲雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施。（圖／翻攝雲林縣政府官網，下同）

記者陳弘修／綜合報導

雲林縣政府12日表示，在縣長張麗善持續關注下，教育處每年主動向中央爭取各校教育環境、設備及設施工程相關補助。教育部長鄭英耀預計於14日赴雲林訪視，縣府也期盼教育部支持包括大埤國中校門整建，以及口湖國中、復興國小PU跑道改善等工程案，總經費約2,108萬元，進一步提升在地教育環境品質。

為改善校園運動設施，雲林縣政府已協助學校於114年10月31日提報「115年度修整建與新建運動場地及充實體育器材設備計畫」，向教育部國教署申請補助。其中，口湖國中提出「PU跑道及周邊整建工程」，經費約1,025萬元；復興國小則申請「PU跑道新建工程」，經費為683萬6,042元。

對此，雲林縣政府也進一步說明，復興國小現有跑道為紅土材質，秋冬受東北季風影響，常出現揚塵情形，不僅影響學生運動安全，也干擾體育課程進行。另外，口湖國中與復興國小皆屬偏遠學校，資源相對不足，現有紅土跑道因長期使用已出現坑洞，加上地勢較低，雨天容易積水；每逢東北季風來襲，揚塵問題更加明顯，改善需求迫切，因此亟需爭取經費興建PU跑道。

此外，大埤國中新建校舍工程已於114年7月30日向教育部國教署申請補助，預計115年完工，規劃為地上三層建築，共設25間教室，並以生態、節能與健康為設計理念，提供更安全舒適的學習空間。不過，現有校門及周邊設施因使用年限已久，出現油漆剝落、結構老化及圍牆龜裂等問題，整體環境仍需進一步整建，預估經費約400萬元。

雲林縣政府強調，長期以來持續投入教育建設，協助學校爭取包含校舍新建、校園環境改善、教學設備更新及特色課程推動等多項資源，致力營造良好學習環境。相關校園優化計畫已陸續提報，待中央核定後，將督導學校加速執行，預期完工後可明顯提升校園安全與教學品質。

縣府也表示，教育發展需中央與地方共同推動，感謝教育部長鄭英耀將親自前往雲林了解校園現況，相關改善需求已納入此次訪視重點，未來也將持續與中央溝通爭取資源，期盼透過中央地方合作，加快校園整體環境的改善進程。