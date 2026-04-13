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推動「鞭刑」嚇阻性侵、虐童　洪孟楷提公投獲52立委連署成案

▲國民黨立法院黨團由立委洪孟楷召開【鞭刑公投】記者會，立委林沛祥、林德福、羅智強、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨團13日「鞭刑公投」記者會，立委羅智強（左起）、楊瓊瓔、林沛祥、洪孟楷出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對性侵案、虐童案、高額詐欺案等層出不窮，國民黨立委洪孟楷領銜提出「鞭刑公投」案，獲得52名立委連署。洪孟楷今（13日）表示，遺憾目前行政部門對立院三讀通過法令，只要不喜歡、不想執行，就採取「不副署」，所以希望透過公投，讓全民共同表達意見，告訴政府與所有立委，全民需要的方向。國民黨立法院黨團書記長林沛祥說，這是艱難且充滿爭議的議題，但因為艱難，更不能逃避；因為爭議，才要把選擇權還給人民，希望今天開啟理性辯論跟討論，在現在法治社會中，如何在保障人權跟犯罪嚇阻間找到新平衡點。

國民黨立法院黨團13日舉辦「面對性侵虐童詐欺亂象 鞭刑公投訴諸民意」記者會，洪孟楷、林沛祥、藍委羅智強、楊瓊瓔、林德福、黃健豪、廖偉翔出席。洪孟楷表示，過去到現在性侵、虐童、詐騙案層出不窮，讓民意沸騰，所以他希望找回公平正義，希望亂世用重典來嚇阻犯罪，讓加害者記取教訓，不敢再犯，更進一步嚇阻在台灣發生可能性。

▲洪孟楷說明「鞭刑公投」提案。（圖／記者湯興漢攝）

▲洪孟楷說明「鞭刑公投」提案。（圖／記者湯興漢攝）

針對公投提案，洪孟楷指出，提案內容是「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行之特別刑法制度（鞭刑），以嚇阻犯罪持續發生？」除正副院長依慣例不參與連署外，國民黨團52位立委（包括無黨籍立委高金素梅）全數連署提案，更高達10多人共同提案，目前已經正式成案。

洪孟楷說，此次是希望透過公投讓全民參與重大政策創制，來了解到底台灣民眾認為針對虐童、性侵、高額詐騙，是否要更有效、積極方式來嚇阻犯罪、對付犯罪者，讓這些人未來犯罪時，進一步思考台灣不會讓你全身而退，會要求你付出高額犯罪成本。他知道，目前現行刑法有「生命刑」（例如死刑）、「財產刑」（例如罰緩）、「自由刑」（例如坐牢），但沒有「身體刑」，因此若要有鞭刑制度，就要修法，就必須行政、立法充分配合，但遺憾目前行政部門對立院三讀通過法令，只要不喜歡、不想執行，就採取「不副署」，所以希望透過公投，讓全民共同表達意見、實際參與產生直接民意，告訴政府與所有立委，全民需要的方向。

洪孟楷表示，如果能順利通過公投，國民黨團跟他會最快速度提出修法版本，也會依照公投結果，要求政院最快速提出修法版本，順利的話，可以在下下會期就能修法。洪強調，這是要保護、保障被害者，嚴懲加害者，這是國民黨過去、現在、未來絕對堅持的主張。

林沛祥說，國民黨團今天開記者會，不是要製造對立，而是為了回應越來越沉重的社會現實；今天提出鞭刑公投，不是為了情緒性報復，而是來自更深層的呼喊，人民希望國家能夠有力地保護善良的人。現行刑法制度對某些極端惡性犯罪難產生嚇阻，特別是性侵、虐童等案，所以提出公投，讓人民自己決定，面對重大惡性犯罪，是否引入更具即時性、嚇阻力的刑法選擇，譬如鞭刑，作為補充性的特別刑法制度。

林沛祥在記者會最後強調，國民黨團倡議鞭刑公投，不是要取代現有法律，而是要補強法律；不是要走向極端，而是要回應民意；更不是否定人權，而是保障加害者權利同時，也還給受害者應有尊嚴跟安全。國民黨團理解這是艱難、充滿爭議的議題，但因為艱難，更不能逃避；因為爭議，才要讓人民說話，把選擇權還給人民，希望今天開啟理性辯論跟討論，在現在法治社會中，如何在保障人權跟犯罪嚇阻間找到新平衡點。一個社會文明，不只看它如何對待加害者，更要看它如何守護無辜的人，如果法律沒讓加害者害怕，至少要讓好人安心，對壞人更壞，對好人應該要更好。

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