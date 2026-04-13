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白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖12日深夜起駕，開始為期8天7夜的進香之旅，隊伍中卻有支十分顯眼的「巨香」隨行，原來該支高達7尺2（約218公分）、重達40公斤的香，是由北港鎮民黃谷江、馬瑋伶、蔡嘉彰打造，幾人預計扛著香走完全程，也成為本次亮點之一。

▲▼ 北港鎮民自發性製作巨香，跟隨白沙屯媽祖一起徒步進香。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲北港鎮民自發性製作巨香，跟隨白沙屯媽祖一起徒步進香。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

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馬瑋伶透露，這個傳統源自於25年前黃谷江開始，每年都會購買大支香跟隨白沙媽進香，13年前她開始跟著隨行，卻發現聞不到香氣，扛香的人也時常被香灰燙傷，大家開始萌生自製巨香的念頭。

▲▼ 北港鎮民自發性製作巨香，跟隨白沙屯媽祖一起徒步進香。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

不過大支香因體積大，從原料採購到製成需要一群人分工合作，相當耗費時日，因此他們從中秋節過後就會著手開始備料，以手工方式層層塑形、乾燥，成型後再委請彩繪大師黃志偉在外觀畫上龍鳳、花鳥、祥獸等吉祥圖案，才算大功告成。

這次大支香團隊準備了7支，約7尺2高、重達40公斤，用了檀香、沈香等24種草藥，其中出廟與回宮香的名字也具有不同含意，分別命名為「龍升天」與「鳳回巢」，黃谷江表示，全程共10名團員輪流扛香，出發由他打頭陣，過程中需確保香火全程熄滅，才能代表「香火不斷」。

即便製作過程到隨香路程十分艱辛，這群隨香團仍抱著最大的敬意與心意，與白沙媽一同踏上徒步進香之旅。

▲▼ 北港鎮民自發性製作巨香，跟隨白沙屯媽祖一起徒步進香。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

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