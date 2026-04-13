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不撤離就開火！伊朗三度「最後警告」美艦　驚險對峙音檔曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 伊朗公開與美艦對峙過程。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗革命衛隊（IRGC）近日公開一段音檔，記錄其海軍向美軍驅逐艦發出「最後警告」的對峙經過，揚言若不立即駛離荷莫茲海峽將予以攻擊，局勢劍拔弩張。

美軍聲稱通過海峽　執行清雷前置作業

根據《路透》，美軍中央司令部（CENTCOM）11日證實，勃克級飛彈驅逐艦小皮特森號（USS Frank E. Petersen Jr.）與麥可墨菲號（USS Michael Murphy）已通過荷莫茲海峽，執行清除革命衛隊先前布設水雷的前置作業。

中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）在聲明中表示，「我們今日啟動開闢新航道的程序，將盡快與航運業分享這條安全通道，以促進商業貿易自由流通。」總統川普11日稍早也發文聲稱，美軍已開始清理荷莫茲海峽，且伊朗28艘布雷艇已全數被擊沉海底。

伊朗錄音曝光　三度放話「最後警告」

但伊朗國家電視台12日釋出的錄音檔中，可聽見一個聲音向小皮特森號喊話，「這裡是伊朗海軍，你必須立刻改變航向，返回印度洋。若不服從命令，你將成為攻擊目標。」

美艦對此回應，「這是聯合艦隊121號軍艦，正依照國際法行使過境通行權，無意挑釁你們」，但伊朗海軍隨後三度喊道，「這是最後警告」；且革命衛隊在另一段廣播中宣告「隨時準備開火，不再另行警告」，要求附近所有船隻與軍艦保持10英里以上距離。

革命衛隊宣稱全面掌控　川普祭封鎖令

革命衛隊當晚在社群平台X聲明宣布，已「全面掌控」荷莫茲海峽，非軍事船隻須依特定規範才可獲准通行，並否認美軍艦艇成功通過海峽，警告「任何錯誤行動將使敵方陷入致命漩渦」。

川普隨後再度祭出威脅，宣告將自美東13日上午10時（台灣晚間10時）對海峽實施海軍封鎖，禁止一切往返伊朗港口的船隻通行，再度震盪全球能源市場。

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