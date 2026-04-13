快訊／4縣市「高溫警示」　上看36度

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對4縣市發布高溫警示，天氣晴朗炎熱，台東縣地區有焚風發生的機率，今(13)日白天台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、台東縣地區為黃色燈號，氣溫達36°C以上，請注意。

高溫資訊(黃色)

影響時間：13日白天

＊高溫黃色燈號：台南市、高雄市、屏東縣、台東縣

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▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

根據氣象署預報，今日環境仍吹西南風，各地晴朗穩定、高溫炎熱，白天各地高溫普遍為30至33度，尤其南部近山區局部可能來到36度以上，且西南風過山沉降影響，台東並有焚風發生的機率，近中午前後紫外線偏強可來到過量甚至危險等級；至於各地低溫約22至24度。

明天各地同樣是晴到多雲，高溫炎熱。周三微弱鋒面通過，高溫略為下降，桃園以北、宜蘭為局部短暫陣雨，竹苗及花東有零星雨，中南部山區也有午後零星雨。周四鋒面減弱，水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

周五另一波鋒面影響，北部及東半部有雨，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。



資料來源：氣象署