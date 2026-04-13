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分享花東好意！「縱谷選物」進駐花東3通路　限時折扣+滿額好禮

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處自2018年起致力於推廣「縱谷原遊會」部落旅遊品牌，已輔導16個部落品牌夥伴，並推出「餐桌上的部落旅行」及「日日拾光」兩大體驗活動，深獲國內外旅客好評。為進一步將部落優質物產帶入大眾生活，旗下子品牌「縱谷選物」更於今年進駐花東三處特色通路，截至4月20日止，更推出全商品9折及滿額贈好禮活動，邀請民眾走入縱谷，帶走一份屬於花東的美好，感受最真摯的分享精神。

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

▲以母親命名的舞賽檸檬，用自家有機檸檬研發的「檸檬慕斯洗碗精」。

為鼓勵旅客深度認識縱谷間的部落夥伴，「縱谷原遊會」旗下「縱谷選物」子品牌以「分享花東縱谷部落物產」為核心概念，從縱谷原遊會品牌夥伴中，挑選極具特色的部落工藝品與友善環境的農產品，進行共同行銷與推廣。

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

▲使用傳統食材及醃漬手法製成的「刺蔥辣椒醬」。

首波選品包含花蓮壽豐阿魯巴染部落手作室，運用本土種柿子結合植物染技術製作的「柿染杯墊」；來自花蓮瑞穗阿美族，以母親命名的舞賽檸檬，用自家有機檸檬研發的「檸檬慕斯洗碗精」；在花蓮卓溪的花子好食運用在地水果親手熬煮的「手工果醬禮盒」；以及台東延平的烏尼囊多元文化工作坊，使用傳統食材及醃漬手法製成的「刺蔥辣椒醬」等。希望將這份屬於花東的心意，轉化為旅客能帶走的一份份精緻禮物。

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

▲消費滿額贈送天然保存蜂蠟布。

縱管處許宗民處長表示，縱谷選物不只是伴手禮，更強調「永續」與「部落文化」的精神。藉由縱谷選物品牌的推出，希望讓遊客們發現，在這邊不只能見到好山好水，更有許多「好物」值得大家來探索。我們也邀請每一位來到花東的旅客，能將這份禮物和心意帶回家，分享給身邊重要的人們，一起來感受這塊土地呈現的美好。

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

▲「縱谷選物」太平洋1號店上架。

為使更多人能便利地選購部落優質好物，「縱谷選物」精選花東三處風格店鋪作為實體據點，範圍擴及花蓮鳳林、豐濱與台東市等區域，讓旅人穿梭山海之間時，也能隨時帶走一份縱谷的風土物產。同時也推出限時優惠活動至4月20日止。

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

▲「縱谷選物」鳯林美術館上架。

凡於實體通路購買「縱谷選物」品牌商品，即可享以下優惠：
1.全商品9折優惠。
2.滿額永續贈禮：單筆消費每滿600元，即贈送「天然保存蜂蠟布」乙份（滿1,200元送兩份，以此類推）。

▲運用本土種柿子結合植物染技術製作的柿染杯墊。（圖／縱管處提供，下同）

▲「縱谷選物」邸台東上架。

許處長說明，透過實體通路的拓展，期望提升部落夥伴的品牌曝光度，並藉由消費行為支持部落產業的可持續發展。誠摯邀請全台遊客來到花東走走，親身觸摸每一件選物背後的溫暖故事。歡迎至縱谷原遊會粉專獲得縱谷選物相關資訊。

販售通路：
1.鳳林美術館
地址：花蓮縣鳳林鎮林榮路221號（林榮休憩區）
營業時間：週二至週四／09:00-16:00
2.新太平洋1號店
地址：花蓮縣豐濱鄉靜浦8-1號（溪卜蘭遊客中心）
營業時間：週一至週五／08:30-17:00
3.邸台東
地址：台東縣台東市中興路二段191號（台東糖廠文創園區）
營業時間：週五至週一／11:30-17:30

縱谷原遊會粉專：https://reurl.cc/pyxjzQ
 

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