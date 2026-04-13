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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邏輯嚴謹又懂溝通！吳沛憶讚沈伯洋像蔡英文　近期常與她討論市政

▲▼吳沛憶登記參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳沛憶登記參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者周宸亘攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨佈局2026縣市長大選，但台北市長人選未定，而立委沈伯洋呼聲高。與沈伯洋有好交情的民進黨立委吳沛憶今（13日）前往台北市黨部領表登記參選台北市黨部主委，她稱讚，沈伯洋是黑馬，且與前總統蔡英文蠻像的，都是學者教授背景，邏輯嚴謹，資料看得細，討論法案時很快抓到重點與關鍵，且擅長用深入淺出的方式，把艱澀東西講到易懂，非常適合選舉，近期也與她討論台北市政策議題，她對沈伯洋有很深的期待，不過最終還是看沈伯洋個人決定與中央黨部提名結果。

民進黨2年一次的黨職選舉將於5月24日登場，改選黨代表、地方黨部主委，13日起開始領表登記到4月17日截止。民進黨立委吳沛憶今（13日）上午10時前往台北市黨部領表登記參選台北市黨部主委。

媒體關切，好友沈伯洋有機會參選台北市長，會幫好友打選戰？吳沛憶說，沈伯洋是她立法院好戰友，也是教授，博士班唸犯罪學，法律也是其專業，兩人除了一起主持YouTube直播節目《加開零食會》，自己要提法案時也常會找沈伯洋討論。

吳沛憶指出，「我過去對他的觀察是，我覺得他其實蠻像小英前總統的。因為我以前當過小英總統的幕僚」，可能同樣都是學者教授出身背景，邏輯嚴謹，資料看得細，討論法案時很快抓到重點與關鍵，比較不一樣的是，沈伯洋過去是知名的補習班老師，擅長用較白話、深入淺出的方式，把艱澀東西講到易懂，「這個特質在我的觀察裡面，我覺得是其實非常適合選舉的」，因為台北市政策非常複雜，選舉不外乎是把理念用比較白話文的方式，讓民眾可以理解，大家才願意來支持。

吳沛憶也爆料，沈伯洋最近有跟她討論一些市政政策，比如運動部說全國要增加運動設施跟場地，沈伯洋前幾天就問她台北市運動場地的相關問題，像是她的選區中正萬華，目前有河濱球場、公園休憩空間等，以及交通問題，「他確實最近開始有跟我多討論這些問題」，大家也不用擔心，民進黨一定會提出最強的台北市長人選。

吳沛憶更稱讚，「我覺得Puma是很強，這個Puma很有可能就是黑馬」，選舉不是靠口號，要觀察候選人的人格特質，有沒有參選過也不是必要條件，每個人都有第一次，她也當過新人，有過第一次參選。

吳沛憶強調，人格特質是長期培養養成的，學識、對市政政策的理解，再加上溝通力，都是長期培養的能力、政治人物重要的特質，「我覺得都是在選舉裡面，他能否有爆發力，然後能夠去爭取選民認同的，確實是優勢，所以我對沈伯洋有很高的期待」，不過最終還是看他個人決定與中央黨部提名結果。

針對好友、加開零食會另一名成員黃捷參選高雄市黨部主委部分，吳沛憶則表示，「我有聽她在說」，因為黃捷知道她比較早決定要參選台北市黨部主委，兩人也有討論黨務革新、組織改造，甚至地方黨部未來可能會有影音的網路小組等，確實兩人有些討論。

吳沛憶指出，兩人也發現，黃捷和她這次的參選，「好像台北跟高雄都是過去沒有女性的主委」，因此也希望透過參選，讓地方黨部性別平衡再前進一步。

 
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