粉紅超跑「這一幕」嚇壞全場！大票人喊平安：3位女神Turbo全開

▲粉紅超跑猛然一個甩尾，轎班大哥摔倒在地。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯拱天宮）

記者周亭瑋／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖於13日凌晨起駕，展開8天7夜的進香行程。今日上午10時許，「粉紅超跑」鑾轎正式進入台中大甲市區，稍早更駛入大甲鎮瀾宮，實現萬眾矚目的「四媽相會」。然而，在行進過程中，神轎疑似因移動力道過猛，在一次大甩尾時，導致後方轎班大哥不慎摔倒在地，驚險畫面引發網友熱議。

「三媽合轎」粉紅超跑大甩尾！轎班大哥一摔...信眾嚇壞

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白沙屯媽祖今年進香「三媽合轎」，由白沙屯媽祖、山邊媽祖以及拱天宮值年爐主媽共同參與。今早10時47分左右，「粉紅超跑」行經大甲市區時突然一個大幅度甩尾，強大的慣性讓後方負責壓轎的轎班大哥支撐不及，當場摔翻在地，周遭眾人見狀驚呼連連，隨即衝上前幫忙。

▲不少信眾見狀，立刻上前幫忙。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯拱天宮）

大票人洗版喊平安：希望大哥沒事

驚險瞬間在Threads瘋傳，就有網友擔憂直呼，「三位女神的力量太大了，一個甩尾，轎班大哥還好嗎？」

對此，大票網友紛紛留言關心，洗版回應「天啊！摔得不輕後面又不小心絆倒，希望大哥沒事！辛苦了」、「娘娘今年火力很強大欸直接甩尾，轎班大哥平安啊」、「媽祖婆太嗨、力道太強，轎班大哥沒事吧」、「剛有看到轎班大哥每個都扛得超吃力」、「摔好大力！嚇到」、「這次是粉紅F1」、「甩尾甩太大力了」、「二個信徒幫忙護轎來不及，警察也幫忙護轎，這次三尊神明Turbo開很大」、「希望人平安無事」。

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