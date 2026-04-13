鄉長涉貪被綠開除！四叉貓翻判決書：柯文哲「現金聘用」月給12萬

▲陳亞麟。（圖／翻攝自Facebook／陳亞麟）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城等弊案，台北地方法院近日公布判決書，網紅四叉貓（劉宇）就發文指出，陳亞麟因涉貪，而被民進黨開除黨籍，「接著被柯文哲撿回去用」，而從判決書可知，對方在柯文哲身邊工作9個月，包含獎金平均月薪超過12萬元。

四叉貓曝陳亞麟經歷

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四叉貓在臉書發文寫道，「柯文哲判決書導讀第257頁」，陳亞麟當過民進黨議員的助理，也有當過時代力量地方黨部的執行長，對方曾在兩黨間游移，不過最後選擇以無黨籍參選枋寮鄉長。

四叉貓接著說，2022年底，陳亞麟身為枋寮鄉長，被屏東地檢署起訴四條貪污罪，「民進黨火速開除陳亞麟黨籍，接著被柯文哲撿回去用」，柯文哲把陳亞麟放在黨中央，並掛上了「社會力主任」的頭銜。

四叉貓用判決書算出陳亞麟月薪

四叉貓表示，他是看了判決書才知道，原來陳亞麟掛在黨中央，但卻是用木可來發薪水，「還是直接領現金沒紀錄的唷！說好的財政紀律呢？他在柯文哲身邊工作九個月，賺到115萬2104元」，包含獎金平均月薪超過12萬元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「小貪貪跟著大貪貪，合理」、「他有什麼魔力？柯真的很信任他」、「真糟糕」、「物以類聚」、「小草只會認為是捏造的」。