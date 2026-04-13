　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

男冒父名偽造支票本票借款　台南地院依法判刑5年

▲張姓男子冒用父親名義偽造本票借款，遭台南地院判刑5年。（記者林東良攝）

▲張姓男子冒用父親名義偽造本票借款，遭台南地院判刑5年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導


台南一名張姓男子因資金周轉不靈，竟冒用父親名義偽造其父親名義簽發5張面額共150萬元的本票及以及9張面額共310萬元本票，因未還款被控涉嫌偽造有價證券及行使偽造私文書罪，台南地院審理後，依兩罪各判處有期徒刑4年，合併執行5年。

判決資料指出，被告張男為被害人之子，明知父親未同意擔任連帶保證人，也未授權使用其名義簽發本票，仍於2023年間在台北某處，多次於本票發票人欄及借據連保人欄偽簽父親姓名，製作多張本票與借據，並寄交債權人作為借款擔保。

台南地院調查，張男先偽造5張本票共150萬元，後續又陸續偽造9張本票共310萬元及9張借據，藉此營造父親共同負責債務的假象，以取得借款信任。直到債權人持本票聲請強制執行時，張父否認簽名，案件才曝光。

審理過程中，張男雖坦承簽名未經授權，但辯稱係依債權人要求或遭脅迫所為。不過法院認為，相關說法未有證據佐證，且從行為模式與借款動機判斷，其係為取信對方而主動偽造文件，主觀犯意明確，辯詞不足採信。

法官指出，偽造有價證券屬於危害社會交易安全的犯罪，即使未實際造成損害，只要足以讓一般人誤信為真，即構成犯罪；而在借據上偽造連保人簽名，也會使他人誤認債務有擔保，已具備損害風險。


法院審酌，被告多次偽造文件，影響金融交易秩序，且犯後否認犯行、未獲被害人諒解，但考量其無前科，最終依法量刑。另針對偽造的本票與借據中父親署名部分，依法宣告沒收。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以前超歡迎香燈腳　在地人崩潰「點名3類人」：拜託別來了
快訊／「饗饗」微風信義店火警！　全員疏散
推動「鞭刑公投」！　52立委連署成案
林志玲淚崩！「康熙玲」大合體逼哭全場
中評會今討論李貞秀　黃國昌認：未達公職標準
李洋宣布捐出「奧運金牌1千萬獎金」！
一家四口再開庭　家寧「OL風」現身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

分享花東好意！「縱谷選物」進駐花東3通路　限時折扣+滿額好禮

紅土揚塵、跑道積水　雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施

男冒父名偽造支票本票借款　台南地院依法判刑5年

台南食農遊學地圖再擴大　24校48場活動打造在地學習網

崑山科大赴日交流三箭齊發　學術產學體育全面開花

百餘攤商齊聚光復！希望市集音樂會歌手接力演出　熱鬧人潮重現

走出低潮迎向「薪」未來　台南就業中心助23歲青年重拾人生方向

「彩虹橋」意象聯結情感　花蓮秀林社區獲紫絲帶初級認證

台南幼兒專責醫師制度成果亮眼　37區100%布建守護新生命

大齡新娘驚豔全場　長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

剛引退的林哲瑄也來看「野獸」　大讚：林志傑是無可取代的存在

麟洋配驚喜合體！清晨盃31比19力退青年冠軍　李洋汗灑賽場笑謝不殺之恩

闖碧候溫泉遭勸阻記恨　7煞竟痛毆公所人員！小吃店老闆也遭殃

兄弟狂掃19安斬斷6連敗噩夢！　平野惠一讚陳俊秀：最好的範本

貓咪：這些不該在這　桌上蒜頭全遭掃落

分享花東好意！「縱谷選物」進駐花東3通路　限時折扣+滿額好禮

紅土揚塵、跑道積水　雲林盼教育部補助改善口湖、大埤、復興校園設施

男冒父名偽造支票本票借款　台南地院依法判刑5年

台南食農遊學地圖再擴大　24校48場活動打造在地學習網

崑山科大赴日交流三箭齊發　學術產學體育全面開花

百餘攤商齊聚光復！希望市集音樂會歌手接力演出　熱鬧人潮重現

走出低潮迎向「薪」未來　台南就業中心助23歲青年重拾人生方向

「彩虹橋」意象聯結情感　花蓮秀林社區獲紫絲帶初級認證

台南幼兒專責醫師制度成果亮眼　37區100%布建守護新生命

大齡新娘驚豔全場　長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

蕭旭岑、王光慈爆財政紀律問題　馬英九：請金溥聰代表我說明

陸榮耀手機搭橋字節跳動　接洽AI「豆包手機」合作

慧榮台北總部動土　總座：NAND價格飆「缺貨2027才有解」

蕭薔《浪姐7》唱跳王心凌神曲！　「票數太低」護小28歲隊員：我走

才剛重新開幕...大立空中樂園小飛機「定格半空」　男童受困驚魂

白沙屯媽祖神威！母重度昏迷「兒1舉動」奇蹟好轉　獲扛3次神轎

駭客要求明天付錢！《GTA》R星遭入侵　官方強調：不會影響玩家

快訊／北市「饗饗」微風信義店起火　警消衝46樓搶救全員疏散

獨／外籍車手落網求刑84年　「42人被騙193萬」5天提領一空

光影也能開口說故事！《熊妤創藝特展・如果影子會寫畫》驚豔藝文推廣處

小賈斯汀重現〈BABY〉　「和自己合唱」聽哭了

地方熱門新聞

同車都沒拔鑰匙　早餐店門口上演換車記

賴清德現身拱天宮！親迎白沙屯媽祖出神龕

梅雨颱風季將至台南市義消強化IRB船艇訓練守護水域安全

嘉市飲料店被爆雇童工！議員一查真相逆轉

阿里山嘉130鄉道車輛翻覆

親子必看　桃園推出全新公園遊戲場主題網站

大齡新娘驚豔全場長女創意美容與時尚科成果發表亮點十足

台中衛生局五連霸　六都第一再奪全國冠軍

虎尾參選人化身皮卡丘　跳牽亡歌

新北動保揭5大飼養關鍵　違規最高罰1.5萬

周末人潮爆滿！亞太棒球場11攤美食進駐

走出低潮迎向「薪」未來台南就業中心助23歲青年重拾人生方向

台南幼兒專責醫師制度成果亮眼37區100%布建守護新生命

新北推46處賞螢秘境全攻略　打造春夏生態旅遊新亮點

更多熱門

相關新聞

IG爆料前老闆「偷吃」挨告！台南地院判決侵權不成立求償駁回

IG爆料前老闆「偷吃」挨告！台南地院判決侵權不成立求償駁回

男子因IG爆料前公司老闆「在外偷吃」、「開老婆買的跑車載別的女人出去」、「情人節還買禮物＋紅包送第三者」，遭前老闆告侵害名譽權求償50萬元並要求刪文及禁止再散布，台南地院審理後認定，被告貼文屬於可受評論事項的適當評論，難認構成侵權行為，判決原告敗訴。

騎士撿到金手鍊不知真假　1動作慘了

騎士撿到金手鍊不知真假　1動作慘了

女通緝犯派出所落跑　下場更慘

女通緝犯派出所落跑　下場更慘

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官

酒駕4犯不准易科罰金　他提告獲撤銷

酒駕4犯不准易科罰金　他提告獲撤銷

關鍵字：

偽造本票借款台南地院

讀者迴響

熱門新聞

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

AV天后蒼井空自爆「初次見面就上床」　竟是日劇男神

快訊／白沙屯媽祖凌晨起駕　粉紅超跑一早衝到這了

快訊／白沙屯媽祖衝TOYOTA車廠　11度停駕見「老朋友」

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」

日偶像女團辦活動「0人到場」！

鋒面要來了　周三變天轉雨

快訊／四媽會！白沙屯粉紅超跑「衝進鎮瀾宮」

坐矮凳「疑遭白沙屯冷對待」！吊車大王澄清

川普封鎖荷莫茲海峽！美媒揭真正目的

李貞秀哭喊「要養5小孩」　若沒立委工作怎辦

白沙屯擠爆　口角推人、婦哭喊抗議

百萬YTR突收法院傳票！他傻眼：叫我攜金卡

即／五股惡火燒毀4工廠！面積飆破5676平方公尺

24萬股東哭慘！ 國發基金明開始倒貨「這檔綠能股」

更多

最夯影音

更多
賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕

賴清德現身拱天宮！　親迎白沙屯媽祖出神龕
美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

美國2飛彈驅逐艦通過荷莫茲海峽「開始清水雷」　伊朗衝突後首次

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

鄭麗文「和平之旅」落幕！　宋濤現身送機

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

連3天高溫上看36度！但厚衣先別收「轉雨時間曝」

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

五股大火擴大！4工廠全燒「5676平方公尺火海」　濃煙沖天

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面