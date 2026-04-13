男冒父名偽造支票本票借款　台南地院依法判刑5年

▲張姓男子冒用父親名義偽造本票借款，遭台南地院判刑5年。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導



台南一名張姓男子因資金周轉不靈，竟冒用父親名義偽造其父親名義簽發5張面額共150萬元的本票及以及9張面額共310萬元本票，因未還款被控涉嫌偽造有價證券及行使偽造私文書罪，台南地院審理後，依兩罪各判處有期徒刑4年，合併執行5年。

判決資料指出，被告張男為被害人之子，明知父親未同意擔任連帶保證人，也未授權使用其名義簽發本票，仍於2023年間在台北某處，多次於本票發票人欄及借據連保人欄偽簽父親姓名，製作多張本票與借據，並寄交債權人作為借款擔保。

台南地院調查，張男先偽造5張本票共150萬元，後續又陸續偽造9張本票共310萬元及9張借據，藉此營造父親共同負責債務的假象，以取得借款信任。直到債權人持本票聲請強制執行時，張父否認簽名，案件才曝光。

審理過程中，張男雖坦承簽名未經授權，但辯稱係依債權人要求或遭脅迫所為。不過法院認為，相關說法未有證據佐證，且從行為模式與借款動機判斷，其係為取信對方而主動偽造文件，主觀犯意明確，辯詞不足採信。

法官指出，偽造有價證券屬於危害社會交易安全的犯罪，即使未實際造成損害，只要足以讓一般人誤信為真，即構成犯罪；而在借據上偽造連保人簽名，也會使他人誤認債務有擔保，已具備損害風險。



法院審酌，被告多次偽造文件，影響金融交易秩序，且犯後否認犯行、未獲被害人諒解，但考量其無前科，最終依法量刑。另針對偽造的本票與借據中父親署名部分，依法宣告沒收。