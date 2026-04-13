誤以為存摺等失竊報警！里港警細心尋回失物　71歲婦虛驚一場

▲里港警方幫游婦找到存摺等物。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東九如鄉71歲游姓婦人誤以為存摺等重要物品失竊報警求助，里港警方獲報到後調閱監視器未見異狀，經耐心查證與關懷訪談，研判為記憶混淆所致，隨即協助在屋內細心搜尋，最終順利尋回遺失物品，證實並無竊案，成功化解一場虛驚。

里港警分局九如分駐所日前上午接獲民眾報案，指稱九如鄉一處住宅疑似發生竊盜案件。警方獲報立即派員前往現場查處，並展開相關調查。

據了解，報案的71歲游姓婦人表示，放置於房間內的斜背包突然不翼而飛，包內裝有存摺、印章、戶口名簿及鑰匙等重要物品，因而懷疑遭人入屋竊取。所長邵軾傑與警員鍾偉成到場後，先行調閱住家周邊監視器畫面，惟未發現任何可疑人士出入或異常跡象。

警方隨即進一步進行關懷訪談，並聯繫家屬了解情況。經婦人兒子表示，母親近期有失智情形，可能因記憶混淆而誤認物品遭竊。員警遂轉以協助尋找為主，在屋內仔細搜尋，最終順利找到該斜背包及其內所有物品，確認並無竊盜情事，成功化解一場虛驚。

分局長邱逸樵表示，家中若有失智或記憶力退化的長者，家屬應多加留意其生活狀況，妥善保管重要物品，並給予更多關懷與陪伴；如遇異常情形，也可隨時向警方或相關單位尋求協助，共同守護長者安全。