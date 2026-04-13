鹿港人吃麵線不用碗裝！他曝「當地吃法」：你要學...台中人震驚

▲鹿港人吃麵線糊都直接倒入口中，讓其他縣市的網友們感到驚訝。（圖／AI示意圖）

圖文／CTWANT

一名台中民眾日前前往彰化鹿港購買麵線，原本打算以一般方式盛裝食用，卻意外得知當地流傳已久的特殊吃法，引發網路熱議。該事件在社群平台Threads上曝光後，吸引大量網友關注，不少自稱鹿港人的留言更進一步證實，這種「直接倒入口中」的方式，早已是地方日常。

該名網友表示，自己在鹿港購買麵線時，額外花費3元購買紙碗，準備將麵線倒入碗中食用，未料店員見狀隨即詢問「你不會用倒的喔」，並當場示範將裝有麵線的塑膠袋傾斜，直接將內容物送入口中的動作，同時告知「鹿港人都這樣，你要學」。突如其來的建議讓原PO感到相當驚訝。

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原PO進一步提到，當店員詢問其來自何地時，他回應是台中人，店員隨即再次強調應該學習這種在地吃法，讓他忍不住反問「所以鹿港人都直接倒嘴巴吃麵線的嗎？」該貼文曝光後迅速累積高瀏覽量，吸引超過百萬名網友點閱與討論。

在留言區中，不少自稱鹿港在地人的網友紛紛回應，並分享自身經驗。「我爸是鹿港人，他說以前騎去彰化上課來不及的時候都是單手倒嘴裡」、「單手吃麵線糊已經是基本技能」、「五指成拳握住袋子側面，大拇指控制袋口就可以了」、「不會倒著吃的是假鹿港人」。

此外，鹿港特別的吃法也令不少人驚呼，「那鹿港人不怕燙喔，麵線糊不都很燙嗎？」「以為阿姨在整你，點開留言發現居然是真的」、「我以為會看到很多倒失敗的影片，沒想到鹿港人每個技術都這麼高超」、「我去鹿港時候找朋友也超疑惑......然後他們全用倒的只有我一個人用碗」、「留言真的荒謬到好像不小心窺探了一個邪教組織」。

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