古巴總統警告美國！沒理由攻打推翻古巴　若入侵將抵抗

▲古巴總統狄亞士-卡奈。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）接受美國國家廣播公司「會晤新聞界」節目專訪時表示，美國沒有任何正當理由對古巴發動軍事攻擊或是試圖推翻他，入侵古巴代價高昂、影響區域安全，一旦真的發生，古巴人民將抵抗。

古巴總統點名美國 指控推行敵對政策

美聯社報導，目前古巴與美國關係持續緊張，雙方雖都承認有進行談判，但細節至今未對外公開。狄亞士-卡奈指控美國政府對古巴推行敵對政策，但古巴願意展開對話、不設前提討論任何議題。

狄亞士-卡奈說，「我不認為美國有任何正當理由對古巴發動軍事侵略，或是採取外科手術式的行動，甚至綁架國家元首。如果真的發生，就會有戰鬥，就會有抗爭，我們會保衛自己。如果需要犧牲，我們就會赴死——就像我們的國歌所唱的：『為祖國捐軀，即是永生』。」

能源危機重創民生 石油斷供3個月

古巴把日益惡化的困境歸咎於美國能源封鎖，石油短缺衝擊古巴的醫療體系、大眾運輸，以及各類商品與服務的生產。

古巴本身僅能生產所需燃料的四成，美軍今年1月突襲委內瑞拉、扣押總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押送至紐約面對毒品走私指控後，古巴隨即失去來自委內瑞拉的關鍵石油供應。直到今年3月，俄羅斯一艘油輪載著73萬桶原油抵達古巴，才讓這場石油荒暫時喘口氣。俄羅斯也承諾將再派第二艘油輪馳援。

值得注意的是，川普政府儘管在1月時揚言，要對販售或提供石油給古巴的國家課徵關稅，最終仍放行這艘俄羅斯油輪。川普當時毫不留情說，「古巴完了，他們的政權很糟糕，領導階層腐敗透頂，不管他們有沒有拿到一船石油，都沒什麼差別」。

狄亞士-卡奈直言，他的政府把川普的言論視為警告，「你聽到有人說古巴是下一個目標……從國家領導層的職責立場出發，這是一個警告。我們需要負責任保護我們的人民，也保護我們的國家」。