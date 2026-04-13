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日大叔「假髮＋內衣」扮女裝闖女湯！　徘徊7分鐘偷看裸體

▲▼公共澡堂,溫泉,泡湯,三溫暖。（示意圖／CFP）

▲日本一名中年男子身著女裝闖入女湯。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本千葉市一名51歲的男子12日傍晚男扮女裝，戴著假髮，並穿上短裙及細跟高跟鞋，企圖偷偷潛入飯店的女湯。他在更衣室鬼祟徘徊長達7分鐘後，被現場多名女性當場識破，並向飯店投訴。目前警方已經介入調查，而男子坦承，自己有女裝癖，進入女浴場是為了「看女人的裸體」。

變裝全套！假髮、短裙配「細跟高跟鞋」潛入

根據《朝日電視台》報導，這名自稱是上班族的51歲男子12日晚上6時左右，在入住的一間千葉市中央區飯店內，穿戴好全套的女性打扮，包括女性假髮、短裙，甚至還穿上了女用內衣與細跟高跟鞋。隨後，他大搖大擺地走進了女湯的更衣間。

更衣室徘徊7分鐘！現場女性驚覺「有怪人」趕緊報案

警方指出，當時更衣室內還有數名女性正在換衣服或休息。男子進入後並未立即沐浴，而是東張西望、來回走動約7分鐘。由於行徑極度不自然，且身形與走路方式引人懷疑，在場女性隨即向飯店櫃檯投訴。館方得知後立刻報警稱，「有男客扮成女人闖進女浴場。」

當警方接獲報案趕抵現場時，男子已離開女湯回到自己的客房。而面對警方盤查，男子坦承，「我有穿女裝的興趣，當時突然很想進去女性浴場」、「我想體驗當女人的心情」，最後甚至誠實交代「其實我也想看女人的裸體」。警方將持續調查他是否還涉及其他罪行。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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