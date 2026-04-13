被酸靠寫書、賣課賺錢！不敗教主嘆「有罪嗎」：我累積捐款破2千萬

▲陳重銘有「存股達人」之稱。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘）

記者曾筠淇／綜合報導

「不敗教主」陳重銘除了常在社群平台分享投資經驗，偶爾也會分享自己的新書或課程。近日他就發文透露，總有人說他是靠寫書跟課程賺錢，「那麼好賺你幹嘛不去賺？」他累積捐款已經破2000萬元，當然要努力寫書和推廣課程！

被酸靠寫書和課程賺錢

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陳重銘在臉書上發文表示，「靠勞力跟努力賺錢，有罪嗎？總是有人愛X邀，我是靠寫書跟課程賺錢！那麼好賺你幹嘛不去賺？」他透露自己已經累積捐款破2000萬元，他一個高職老師要捐這麼多的錢，當然要努力的寫書和推廣課程，否則錢會從天上掉下來嗎？

陳重銘：自由經濟就是各憑本事

陳重銘還說，錢就在那裡，有本事就去賺，也不會有人阻擋，自己沒本事賺錢，「你沒本事賺錢，X邀別人的努力，錢也不會到你口袋啊！X邀只是為了一點點流量，真的有點可悲！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「老師，人家把你當咖才會討論你，喜事喜事」、「就算靠寫書跟課程賺錢，不也是真本事嗎？那麼簡單大家都來做做看」、「老師怎麼又被嫉妒了」、「這個社會上，吃不到葡萄說葡萄酸的人很多」。陳重銘也回應，「自由經濟就是各憑本事」。