有滿滿的老鼠味！甜甜圈店「1日員工」亂爆料　賠70萬換緩起訴

▲滿月甜甜圈曾被衛生局稽查咖啡機下方盒子有老鼠屎。（資料照／北市衛生局提供）

記者劉昌松／台北報導

台北東區甜甜圈店「滿月」前年被王姓男子爆料有活老鼠，「員工休息室裡面滿滿的老鼠味」，王男自稱去打工一天就馬上離職，為買家花錢吃過期食品而難過，滿月負責人不滿店譽受損提告妨害名譽，王男坦承犯行，賠償70萬元獲得原諒，台北地檢署13日處分王男緩起訴。

滿月甜甜圈在2023年11月13日就曾被台北市衛生局稽查，因在廚房冰箱儲存逾期13天到38天的食材，因此被依《食品安全衛生管理法》開罰18萬元，時隔半年多，社群網站Threads在2024年7月13日出現1篇貼文，公開爆料滿月的衛生問題。

爆料指出，「那天是我第一次去那邊打工，也立馬想離職，一進門就看到活老鼠被裝在塑膠袋裡面隨意的放在門旁邊，然後員工休息室裡面滿滿的老鼠味，一堆東西都過期了，但還繼續用」，「咖啡的器具並沒有拆開洗過，我一打開滿滿的都是垢，皮蛋是幾個月前叫的，半熟的溫泉蛋是一個多禮拜前的東西」，「反正這家店衛生觀念極差」，「我都為那些買家感到難過＃花了錢吃過期食品」。

滿月到警局控告發文的王男涉嫌誹謗，北檢一度處分不起訴，經高檢署再議發回，檢察官調查，王男在2024年7月1日應徵滿月甜甜圈工作，5日填寫入值報到表，同意「員工關係保護辦法」，在職或離職後不公開指摘滿月公司，可是王男在11日上班一天就離職，當天就在Threads發布工作場所照片，影射滿月甜甜圈作業不合乎規定，13日再發表不實言論，損害滿月名譽與社會評價，經滿月同意，給予王男緩起訴機會，緩起訴期間1年。