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賴清德直飛史瓦帝尼！依往例未安排過境　飛行避開中東地區

記者陶本和／台北報導

台灣與非洲友邦史瓦帝尼王國建交58週年，史國將舉行國王登基40週年暨58歲華誕等系列慶典活動。總統賴清德則應邀於4月22日至26日率團以「台史同慶、攜手共榮」為主題出訪，並於27日返抵國門；行程規劃上，依往例以專機直飛史國，並未安排過境點，另外也講求安全原則，飛行將避開中東地區。

▲▼總統府召開記者會宣布「賴清德總統出訪史瓦帝尼」。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲總統府發言人郭雅慧召開記者會宣布「賴清德總統出訪史瓦帝尼」。（圖／記者鄭遠龍攝）

總統府發言人郭雅慧表示，史王曾於2024年訪台參加賴總統就職大典，加上今年以親簽信函誠摯邀請，出席史國重要時刻慶典，為了積極正面回應史王邀約，並展現對邦交國重視、持續深化兩國緊密友好的夥伴關係，也希望能在既有的基礎上，為雙邊合作注入新的動力。因此，賴總統決定於4月22日至26日率團訪問史瓦帝尼。

郭雅慧也指出，賴清德期許此行能達成3項共榮目標。第一「安全共榮」。郭雅慧表示，台史在農業、公衛、教育、婦女權益以及再生能源等領域，累積具體且豐碩的成果，未來會進一步合作興建儲油槽，提升史國能源安全、促進國家永續發展。

郭雅慧表示，第二是「經濟共榮」，史瓦帝尼是我國在非洲重要友邦，除了有穩定投資環境、優秀人才，也是南部非洲關稅同盟、非洲大陸自由貿易區的重要成員。未來台灣將在該國推動台灣產業創新園區，協助台商布局全球，也連結非洲市場，為當地創造就業機會，打造堅實的戰略夥伴關係、促進國家繁榮發展。

最後，郭雅慧說，「數位共榮」部分，台灣是全球供應鏈的重要節點，擁有領先世界的半導體及資通訊能力，因此將協助史瓦帝尼導入遠距醫療系統，跨越地域限制，也縮短數位落差，守護友邦的人民健康。

▲▼總統府召開記者會宣布「賴清德總統出訪史瓦帝尼」。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲外交部次長吳志中說明總統出訪行程。（圖／記者鄭遠龍攝）

至於本次的出訪規劃，仍秉持安全、舒適、便利與尊嚴的4大原則，賴清德將以專機直飛的方式出訪，不會安排過境行程，依過往經驗，飛行時程約14至15個小時；另外，由於近期中東戰事，外交部次長吳志中表示，原則是安全，一定會避免有危險的狀況，不會飛過中東地區，從地圖上看就是直接往史瓦帝尼王國飛就是了。

在行程安排方面，吳志中表示，賴清德將會晤史王恩史瓦帝尼三世，並舉行雙邊會談，兩國簽署聯合公報，並見證兩國外長簽署關務互助協定，也將拜會王母。

吳志中指出，賴清德也會前往參訪台灣產業創新園區、觀看戰略儲油槽簡報，也會見證台商簽署投資意向書、視察醫院等相關活動；另外，就是出席史國的相關慶典活動、受邀出席國宴等，最後也將宴請位於非洲地區的僑胞。

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