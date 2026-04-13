年輕世代DNA是捲袖子做事！吳沛憶登記選北市黨部主委　2大願景曝

▲吳沛憶登記參選民進黨台北市黨部主委。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2年一次的黨職選舉將於5月24日登場，改選黨代表、地方黨部主委，13日起開始領表登記到4月17日截止。民進黨立委吳沛憶今（13日）上午10時前往台北市黨部領表登記參選台北市黨部主委，並透露自己有兩件事要做，第一，年底選戰一定要全力輔選，希望市長跟議員通通全壘打；第二，黨務改革、革新。

談及參選原因，吳沛憶受訪時表示，剛剛已登記完成參加這一屆民進黨台北市黨部主委，大家也有看到她的終身黨員證，問她是哪一年入黨的，算一算她是2014年6月4日入黨的，至今也超過10年時間。

吳沛憶指出，她是從基層、市議員出身，也在中央黨部當過黨工，過去這十多年來，一直很感謝民進黨對包括她在內，很多年輕朋友、年輕世代的栽培，「如果你真的有想法、有熱情，即便不是來自於政治世家，但是一樣有這個爭取機會的空間」，但有機會，也要靠自己的努力，更加打拚。

吳沛憶說，這段時間她看到很多資深支持者、年輕支持者對民進黨的憂心、鞭策，可感受到背後很深且沉重的期許，更是來自大家對台北市、我們的家，都有一份愛在，大家都在想台北怎樣可以更好？「台北值得更好」。

吳沛憶透露，這次決定參選，大概是民進黨年輕世代的DNA，習慣「捲起袖子做事」，當看見問題也希望有所改變時，我們習慣自己捲起袖子，從我先開始做起、改變，「我相信我們不會是孤單的，我來參選主委不會是只有我一個人，是會有很多黨內的夥伴跟我站在一起」。

吳沛憶也說，自己想做兩件事，第一，年底選戰一定要全力輔選，這是最重要的工作，希望市長跟議員通通全壘打，台北市是首都，大家也不用擔心，民進黨一定會提出最強候選人。

議員部分，吳沛憶表示，各位都有目共睹，「這是我們全台灣最優秀的議員陣容」，各個都是能言善戰，上節目大家論述能力都非常強，且過去服務表現屢經市民肯定。因為台北是艱困選區，「我自己參選過我也知道」，市議員如果不是問政表現夠亮眼、服務夠勤快，是沒辦法這麼多年來能在台北市獲得市民認同，所以我們有最優秀的議員團隊。今年也提名很多願意一起捲起袖子來工作、值得大家期待的後起新秀，希望大家可以一起支持，年底台北一定要打一場非常漂亮的選戰。

第二，黨務改革、革新。吳沛憶指出，她看到很多年輕支持者對民進黨有所期許，所以首都的民進黨團隊一定要耳目一新，看見市民期待就要來回應民意，接下來不管在工作層面，或對首都的願景，會陸續地提出來。

吳沛憶透露，自己常想起一首小學時的歌，1994年台北市長選舉有一首歌叫《台北新故鄉》，有句歌詞是她這十多年來從事政治工作路上，有時覺得慶幸、沮喪或需要能量時，會想到的一句歌詞。

吳沛憶輕哼，「打開燈火揣希望，希望原來就是咱」。她解釋，為什麼要打開燈火？當你覺得暗暗、沒看到希望時，我們就要當打開燈的人，打開燈後你會發現，其實希望也在不遠的地方，「其實希望就是我們自己」。

陪同登記的現任台北市黨部主委張茂楠則說，吳沛憶對未來黨務革新、改革，以及新世代對網路媒體，有想法也有作法，過去台北市黨部沒有女性擔任主委，這次吳沛憶若能出任，其實給台北市黨部新感覺與力量，也期待她把年輕世代的想法與思維帶入台北市黨部，讓民進黨能夠銜接老中青。

張茂楠也說，吳沛憶是第一個表態的，每個人都有表態權利，「所以我們應該給她更多的期許跟更多的鼓勵」，至於是否還有其他人要參選，他也不得而知，「不過不管誰來，我們民主嘛，就是大家都可以來參與」。