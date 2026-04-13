民眾黨中評會今討論李貞秀案　黃國昌認未達公職標準、柯文哲曾懇談

▲黃國昌接受朱凱翔專訪。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

記者郭運興／台北報導

民眾黨立委李貞秀日前在直播稱新竹市長高虹安收受創黨主席柯文哲700萬元，雖馬上道歉，卻引發黨內反彈，遭移送中評會裁處，今（13日）下午將召開中評會討論。對此，民眾黨主席黃國昌表示，「民眾黨對於我們的公職，有一定的標準，要能夠回應支持者的期待跟要求」，被問到「李貞秀有達到標準」？黃國昌直言「沒有」，他也強調「外面的聲音，我們都聽到了」，柯文哲前一陣子的確有跟李貞秀懇談，懇談結論柯文哲也有跟自己說，但在中評會程序結束以前，自己不會公開講。

黃國昌今日接受節目《誰來早餐》專訪，被問到「如何處理李貞秀」，黃國昌表示，這是民眾黨中評會的權責，自己作為黨主席不能夠說該怎麼處理，自己心中當然有想法，但在中評會做決定以前，自己不會公開講自己的想法，自己不是一般黨員，自己是黨主席。

黃國昌強調，今天的問題不是陸配不陸配的問題，當初前民眾黨主席柯文哲找新住民、陸配當不分區立委，其實就是想要實踐共融社會，這樣的理念，這些人在台灣落地生根、生兒育女有了家庭，也拿到中華民國身分證超過10年以上，這群人在台灣有幾十萬家庭，他們需不需要有人幫忙代言？民眾黨認為他們需要，因此柯文哲把陸配放到不分區名單。

黃國昌指出，依照當時民進黨政府對於法律的解釋，這是完全合法的，因為如果認為是不合法的，怎麼會同意李貞秀成為候選人？這也是為什麼自己公開問了很多次，民進黨政府始終迴避的問題，為什麼蔡英文政府對法律是這樣解釋，到賴清德上任後完全180度不一樣的解釋，請問到底台灣是法治國家，還是人治國家？

主持人朱凱翔追問「問題是李貞秀個人行事作法，讓黨內越來越多人不滿，現在不敢處理是因為擔心李貞秀告民眾黨」？黃國昌回應，「倒也不是這個樣子」，在第一個層次，對於陸配參政權這件事，民眾黨做了這個決定，就是為了實踐共融社會價值。

黃國昌強調，但第二個層次，自己公開說過，到民眾黨擔任不分區立委要記得一件事，「妳不是來當官，妳是來做事的，來幫人民爭取權益、實現我們對選民所做出的承諾，不是來爭取自己的權益的」。

黃國昌認為，「民眾黨對於我們的公職，當然包括不分區立委，對妳的要求有一定的標準，要能夠回應支持者的期待跟要求，今天妳不是靠自己坐上這個位置，妳是靠投給民眾黨不分區立委的政黨票，坐上這個位置，坐上以後就要實踐對選民的承諾，而且在立法院所做的事情，必須要能夠回應支持者的期待，這件事非常重要」。

朱凱翔直言「你覺得現在李貞秀有達到這個標準」？黃國昌直言「沒有」，當然黨內有很多同志也是反應支持者共同的期待與心聲，在這個過程當中，對柯文哲主席跟自己，「外面的聲音，我們都聽到了」。

黃國昌指出，從自己角度上來講，當初這批不分區立委，都是柯文哲透過海選機制選擇，所以柯文哲前一陣子的確有跟李貞秀懇談過，懇談的結論柯文哲也有跟自己說，但在中評會程序結束以前，自己不會公開講，但自己要再說一次，不分區立委是來幫人民爭取權益，不是要來幫個人爭取權益，這件事情非常重要。