44歲陸男已拔14顆牙　醫一聽生活習慣嘆：剩下的牙也要拔光

▲男子的牙齒已搖搖欲墜。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國一名44歲男子因長期忽視口腔問題，最終14顆牙齒脫落，剩餘14顆也因嚴重牙周病無法保留，需全數拔除。醫師指出，該男子長年吸菸且血糖控制不佳，加速牙齒惡化，情況相當罕見。

據《瀟湘晨報》報導，該名男子從20多歲開始刷牙就經常出血，卻始終未就醫，錯過牙齦炎治療的黃金時期。醫師表示，牙周病初期常出現出血、口臭等症狀，但不少人誤以為只是「上火」，實際上已是細菌侵蝕牙槽骨的警訊。

醫師進一步指出，患者每天抽兩包菸，尼古丁會抑制牙齦修復能力，焦油堆積則加速牙結石形成，使牙周炎風險大幅提高；再加上血糖控制不佳，導致牙槽骨流失速度更快，病情惡化更為嚴重。

▲▼44歲陸男已拔14顆牙。（圖／翻攝自微博）

隨著牙菌斑長期堆積，慢性發炎導致牙槽骨持續被破壞，最終出現牙齒明顯鬆動，甚至一碰就晃動，完全喪失咀嚼功能。醫師表示，若強行保留病牙，恐反覆感染，甚至擴散至顎骨，危及健康。

因此，醫療團隊最終決定為患者進行全口拔牙，為後續植牙或活動假牙重建做準備。醫師提醒，若保留部分病牙，殘留細菌恐影響後續治療成功率。

醫師也呼籲，民眾應養成良好口腔習慣，定期每年1至2次洗牙，及早清除牙結石；尤其吸菸者與糖尿病患者，更應提高警覺，避免牙周病惡化至無法挽回的地步。