台南食農遊學地圖再擴大　24校48場活動打造在地學習網

▲學生走入蓮田體驗採收與製作過程，認識在地農業文化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合《食農教育法》推動，台南市自2022年起規劃「食農遊學地圖推動計畫」，從最初4所學校、16場活動，至2026年已擴展至24所學校、48場食農體驗育樂營，規模持續成長。課程以食材產季與節氣為主軸，結合校本課程，將學習場域延伸至真實農漁環境，並透過跨校、跨區的校際與親子活動，深化學童對台南在地物產與文化的認識。

台南市長黃偉哲表示，透過食農體驗活動，讓學生與家長在「做中學」中累積實作經驗，不僅能從課堂獲得知識，更能親身參與農事操作，理解從產地到餐桌的完整過程，進一步培養珍惜食物、認同在地農產及建立均衡飲食觀念。

教育局長鄭新輝指出，台南四季皆有豐富農漁特產，食農教育推動至今已邁入第5年，持續結合學校課程與在地青農、農會等資源，打造貼近土地的學習模式。今年新增大竹國小與安平國小，讓遊學地圖再度擴展，也讓更多地方特色農業被看見。



新加入的大竹國小推出「藕遇在大竹」課程，結合在地小農蓮藕產業，帶領學生與親子走入蓮田，體驗賞蓮、剝蓮子及洗藕粉等過程，並透過「尋、辨、剪」學習採蓮技巧，還安排DIY創作與品嘗荷葉香飯，讓學習融入五感體驗。校方表示，希望透過完整歷程，讓學生理解從作物生長到餐桌料理的價值，培養對在地產業的認同與感恩。

安平國小則以在地特色食材「蚵仔」為主軸，將安平港沿岸養殖場域轉化為戶外教室。課程包含搭船認識蚵棚養殖環境、實地參訪剖蚵場並親手操作，深入了解產業流程；同時安排親子料理活動，將新鮮食材轉化為料理，實踐「從產地到餐桌」的完整學習。校方認為，透過真實情境學習，能培養學生觀察力與感受力，也讓珍惜食物與尊重自然的觀念自然內化。

教育局補充，除實體體驗活動外，也每月依當季農產設計主題教材，並公布於相關平台供下載使用。今年共規劃48場活動，第一季已陸續展開，5月至12月活動將持續公告，邀請學校與親子踴躍參與，共同打造台南在地永續學習的新風景。