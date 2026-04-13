貝克漢長子慶結婚4週年　情書暗酸決裂父母

▲布魯克林和妻子妮寇拉結婚4年。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG、brooklynpeltzbeckham IG）

圖文／鏡週刊

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）27歲的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）跟原生家庭撕破臉。近日他與妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）慶祝結婚4週年，布魯克林準備情書和鮮花，強調夫妻「比以往更堅強」，似乎在風波中展現團結。

驚喜花束情書連發放閃？ 他甜喊「更堅強」在對誰說？

布魯克林和妮寇拉9日迎來結婚4週年，在洛杉磯簡單慶祝。幾天後，他再送上花束與手寫情書。妮寇拉在IG限動分享照片，只見布魯克林坐在車內手捧花束，畫面溫馨，她開心寫下：「驚喜花束和情書是我最喜歡的」，並甜喊：「我好愛你。」

▲布魯克林送給妻子花束和情書。（圖／翻攝nicolaannepeltzbeckham IG）

而在結婚週年當天，布魯克林公開寫給妻子的卡片內容，他寫道：「週年快樂，寶貝，我全心全意愛你。我們一起經歷了這麼多，而今天我們比以往任何時候都更堅強，你是我最好的朋友。」他接著說：「我迫不及待想和你一起慢慢變老。我非常愛你。」字字句句展現對婚姻的堅定。

婚禮被父母毀了？ 布魯克林為何要重辦誓言儀式？

不過，布魯克林與原生家庭的關係仍持續延燒，今年1月他發表震撼聲明，指控父母破壞他和妻子的關係、操控媒體，更直言「不想和解」。當中最勁爆了內容，當屬2022年他結婚時，母親原本答應幫妮寇拉設計婚紗，卻在最後一刻退出，讓妮蔻拉不得不臨時更換禮服。此外，他也指控父母在婚前施壓，要求他簽署放棄姓氏的協議，影響他未來的家庭。

▲布魯克林和妮寇拉2025年8月重辦誓言儀式，他的爸媽貝克漢、維多利亞都沒受邀。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

布魯克林還爆料，母親在他婚禮上「劫持」屬於新人的第一支舞，變成母子共舞，讓他和妮寇拉感到難堪。為了重建美的回憶，布魯克林夫妻2025年8月在紐約的佩茲家族莊園補辦誓言儀式，貝克漢家族都沒受邀出席。



更多鏡週刊報導

貝克漢長子替71歲岳母慶生！ 靠向「520億岳家」與爸媽仍決裂

貝克漢14歲女兒要賣化妝品了！ 「跟隨貝嫂腳步」拚當美妝女王

貝克漢與長子破冰？他過27歲生日 夫妻曝童年照「非常愛你」遞橄欖枝