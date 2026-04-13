伊凡卡淚憶亡母　首曝夫罹癌：人生不能視為理所當然

▲伊凡卡在訪談中數度淚崩。（圖／翻攝The Diary Of A CEO YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

美國「第一千金」伊凡卡（Ivanka Trump）是總統川普（Donald Trump）與第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump）的長女。44歲的她近日受訪時罕見落淚，提到已故母親情緒潰堤，更首度公開丈夫賈德庫許納（Jared Kushner）兩度罹患甲狀腺癌，引發關注。

憶亡母潰堤落淚？ 孩子無緣見外婆成最大遺憾？

伊凡卡近日登上節目《Diary of a CEO》專訪，在90分鐘的訪談中談家庭和人生。她表示，自己的母親和外婆，是影響她最深的兩個女性。當母親離世時，她最心痛的是3個孩子——阿拉貝拉（Arabella）、約瑟夫（Joseph）與西奧多（Theodore）沒辦法好好認識他們的外婆伊凡娜。她哽咽表示，這份遺憾至今仍難以釋懷。

▲伊凡卡和母親伊凡娜感情深厚（圖／翻攝ivankatrump IG）

不過，她也感到一絲安慰，因為外婆瑪麗澤爾尼奇科娃（Marie Zelníčková）目前與他們同住在邁阿密。家人暱稱她為「Babi」，伊凡卡回憶，外婆一手照顧她和哥哥小唐納（Donald Trump Jr.）、弟弟艾瑞克（Eric Trump），甚至包辦每一餐，是一位極其溫暖、無微不至的人。

伊凡卡說，能讓孩子們從「Babi」口中聽到關於母親的故事，是一種難得的祝福，但說到這，她再度潰堤，一度需要停下來整理情緒。

▲伊凡卡、丈夫庫許納及三名孩子，幫外婆瑪麗澤爾尼奇科娃過99歲生日。（圖／翻攝ivankatrump IG）

伊凡卡形容，母親伊凡娜是「了不起的女性」，回憶對方教會她做事要有目標與意義。伊凡娜2022年在紐約家中意外跌倒身亡，享壽73歲。伊凡卡當時在母親葬禮上致悼詞，母女情深。她感嘆，失去父母的感受很不一樣，尤其是在疫情之後，許多人都被剝奪了與親人相處的時光。

白宮後人生動盪？ 丈夫二度罹癌她求助心理諮商？

談到家庭生活，伊凡卡與丈夫庫許納在川普結束總統第一任期後，搬到邁阿密定居，她遠離政治、專心撫養3名子女。她在訪談中透露，自己在2020年離開白宮後曾接受心理諮商，原因正是面對母親離世，還有丈夫健康問題的雙重打擊。

▲伊凡卡談到已故母親，激動落淚。（圖／翻攝The Diary Of A CEO YouTube頻道）

伊凡卡首度透露，庫許納曾兩度罹患甲狀腺癌。早在川普第一任期期間，庫許納就在擔任白宮高級顧問時，祕密接受腫瘤切除手術。2022年川普卸任後，庫許納又再度進行第二次手術。這段期間家庭生活動盪不安，讓伊凡卡體會到生命的無常。

此外，伊凡卡也回憶起2023年7月川普在賓州遭遇的刺殺未遂事件。當時她正在紐澤西的高爾夫俱樂部，與兩名孩子在泳池旁休息，透過電視看到父親遇襲畫面。她坦言當下既震驚又恐懼，同時也本能想保護孩子。不過，當看到父親在特勤人員護送下重新站起來時，她內心有種直覺：「他會沒事，還不到他的時候。」

▲伊凡卡一家五口和老爸川普，在白宮合照。（圖／翻攝ivankatrump IG）

令人意外的是，伊凡卡也表示，自己已經選擇原諒凶手托馬斯克魯克斯（Thomas Crooks）。她認為，寬恕雖然困難，但卻是必要的，更形容父親能夠平安活下來，是一種祝福。

在接連歷經母親辭世、丈夫罹癌、父親遇刺未遂，伊凡卡坦言，自己最大的體悟是「人生不能視為理所當然」。她說：「當母親過早離開、當丈夫面臨癌症威脅時，你會明白，生命中的一切都無法保證。」



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