白沙屯媽祖進香首日疏運12萬人　較去年增加46%

▲白沙屯進香疏運情形。（圖／交通部提供）
記者周湘芸／台北報導
白沙屯拱天宮媽祖進香已於昨天（12日）深夜11時55分登轎出發，交通部延續去年「鐵公路齊開」疏運策略，根據統計，昨天總計疏運12萬1,842人次前往白沙屯，較去年8萬3,209人次增加46%。
交通部表示，今年報名進香人數已突破46萬人，在台鐵以加開班次、加掛列車及對號車增停等方式，搭配公路局開闢「白沙屯拱天宮=高鐵苗栗站」直達客運路線，輔以高鐵加開班次，協助疏運工作。
▲白沙屯進香疏運情形。（圖／交通部提供）
交通部表示，昨天台鐵白沙屯站已加開49列次、加掛43列次，並增停5列次，總計逾萬7,600人次進出，較去年疏運6萬5,931人次，增加48%。
高鐵部分，交通部指出，昨天苗栗站進出站約1萬6,863人次，較去年5月1日（白沙屯媽祖起轎日）運量增加4,519人次，成長37%，為苗栗站歷史總運量第一。另外，高鐵苗栗站出站約1萬1,301人次，也較去年5月1日運量成長2,255人次，增加25%，為苗栗站「出站」歷史最高運量紀錄。
交通部表示，公路局公路客運接駁路線原訂中午12時發車，昨天因應人潮提早至9點開始，並開出232班次，接駁7,379人次，較去年增加2,445人次，成長49.6%。
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