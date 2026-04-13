崑山科大赴日交流三箭齊發　學術產學體育全面開花

▲崑山科大與熊本學園大學續簽合作備忘錄，深化雙方學術交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升學生國際競爭力並深化跨國合作，崑山科技大學由校長李天祥率團，於4月5日至9日赴日本熊本縣展開全方位交流，涵蓋學術締盟、產學對接與體育競技三大面向。不僅與姊妹校續簽合作備忘錄（MOU），延續16年合作情誼，也與當地政府及企業討論電動車與交通議題，棒球隊更在國際交流賽中繳出亮眼成績。

崑山科大首站拜訪熊本學園大學，與校長林裕續簽學術合作備忘錄，延續雙方自2010年建立的合作基礎。至今已有11位崑山學生赴該校交換學習，對方亦有5名學生來台交流，展現穩定且持續深化的雙向互動。

在海外實習方面，崑山科大近年積極推動學生赴日發展，截至2026年已累計約150人次，其中熊本地區就有17名學生參與，顯示雙方在人才培育與實務接軌上的緊密合作。本次交流期間，正在當地進行一年交換的資工系學生也親自迎接師長，成為交流成果的具體縮影。

除學術合作外，崑山科大亦攜手亞太ESG行動聯盟、飛宏集團馳諾瓦公司及總盈汽車，拜會菊陽町地方政府，與町長吉本孝壽及地方議會代表深入交流。雙方針對台積電、Sony及東京威力科創等企業進駐後帶來的交通與人才需求議題進行討論，並聚焦電動車技術應用、公共運輸規劃及台日人才培育，為未來跨國產學合作鋪路。

體育交流同樣成為亮點。崑山科大甲組棒球隊於4月7日、8日進行兩場國際友誼賽。首戰對上熊本學園大學棒球隊，在櫻花盛開的球場上激戰，最終以6比6握手言和，雙方切磋技術、交流情誼；第二戰則前往山鹿球場，迎戰日本獨立聯盟強隊火之國沙羅曼達。

面對曾多次奪冠的強敵，崑山棒球隊展現絕佳團隊戰力，以8比0完封對手，令現場觀眾與教練團驚艷。總教練蕭智祥也感謝校方及企業贊助，讓球員有機會站上國際舞台，累積寶貴經驗。

李天祥表示，此行不僅深化與日本學界合作，也透過產學鏈結與體育交流，展現學校推動國際化的具體成果。未來將持續在學生交換、教學研究及人才培育等面向深化合作，為學生開創更多國際學習機會。

副校長鐘俊顏指出，此次交流同時回應地方發展需求，透過與政府及產業對話，強化學校在區域與國際鏈結中的角色；而棒球隊的跨國賽事，不僅提升競技實力，也培養學生跨文化溝通能力與國際視野。

校方強調，未來將持續拓展國際布局，結合學術、產學與多元學習場域，培育具備專業能力與全球競爭力的人才，讓學生在國際舞台上站穩腳步、發光發熱。