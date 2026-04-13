制度未改前反對印度移工來台　藍黨團籲卓揆踩煞車：在野擋不住MOU

▲國民黨立法院黨團13日舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會，左起是藍委王鴻薇、林沛祥、王育敏、黃健賓。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對政府擬於今年底引進首波印度移工，國民黨立法院黨團今（13日）表示，在現行制度尚未改善前，國民黨團全面反對印度移工來台，行政院也須立即說明政策動機跟產業需求來源，另在逃逸移工問題尚未有效改善前，不得擴大更多移工來源國，請行政院長卓榮泰踩煞車。國民黨團也說，依法若MOU沒有違法，在野黨多數也無法解決，且當初綠營說MOU沒通過對外交是傷害、說不能擋，結果現在又是同一批人在推卸責任。

國民黨團13日舉辦「印度勞工來台？全民蒙在鼓裡！」記者會。國民黨團書記長林沛祥指出，國民黨團不是僅質疑印度移工政策，而是更清楚講出「現階段全面反對印度移工來台」。林說，這不是情緒也非偏見，而是基於風險過高，且讓人覺得政策大轉彎，因為2024年總統大選辯論時，候選人賴清德被問到印度移工來台議題時回應是假新聞，結果現在變成了政策選項且加速推動。

林沛祥表示，很多民眾認為立法院可以擋這件事，但MOU一旦程序完備，幾乎是擋不住的，因為MOU是依照《條約締結法》簽署，送立院後就是採「查照」，非能透過「逐條修改」能否決。當時國民黨要求查照改「審議」，民進黨立委、行政部門就跳出護航，包括時任外交部亞太司副司長許書智明確表示，改成審議案有前例，但修改內容沒有前例，也就是可以看但不能動；此外，時任勞動部長何佩珊回應綠委沈伯洋質詢，若立法院不同意會否影響外交？何說，MOU就是「Yes or No」，沒通過對外交是傷害，結果當初說不能擋，現在又是同一批人在推卸責任。

林沛祥說，依據《立法院職權行使法》第62條，行政命令中包括這種MOU，只有在違法、牴觸法律情況下，立法院才能要求更正或廢止，但問題是這份印度移工MOU沒有違法，意思是在野黨多數也無法否決，這是為什麼在野用各種方式監督，這不是找麻煩，而是制度上設計擋不住。

林沛祥也提及，台灣現在失聯移工問題存在很久，卻一直沒解決，就代表制度有漏洞、管理有困難，已經變成明確的社會安全死角，可是政府現在作法不是補洞，而事先開門。他想問，是真的缺人，還是更便宜、比較好用的人？政府動機不講清楚，全民就不會安心。目前看到移工政策狀況是仲介制度無改革、管理機制沒升級、社會溝通幾乎沒有，新政策準備上路，這樣決策模式是「先上車後補票」，但若車子先「自撞」，誰該負起責任？民間質疑聲音非常多，最新反印度移工的連署達3.2萬人，決定權在卓榮泰手上，請卓踩煞車，「不是永遠不要做，而是先停下來」。

林沛祥宣布，國民黨團有3點主張：第一、在現行制度尚未改善前，全面反對印度移工來台，不是暫緩，而是條件未達成前不應啟動；第二、要求行政院立即說明政策動機跟產業需求來源，到底是缺工還是結構性壓低薪資；第三、逃逸移工尚未有效改善前，不得擴大更多移工來源國，舊問題不解決，就不要製造新問題。

林沛祥強調，政策可以做，但不能用「假裝沒問題」的方式來做，如果今天政府講過的話可以不算數、制度漏洞可以視而不見、社會疑慮可以裝沒聽到，這不只是印度移工問題，而是整個治理邏輯問題，國民黨團對此會把關到底。