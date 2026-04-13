黃暐瀚：鄭習會意義在給人民選擇　讓什麼黨執政「後果由選民承擔」

▲黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平會面後，中共中央台辦隨即宣布10項惠台措施，引起討論。對此，媒體人黃暐瀚今（13日）表示，鄭習會的意義，在於「交給人民做選擇」，支持國民黨的，就請2028投下支持選票，換國民黨執政，兩岸自然「越走越近」。反之，和自己一樣擔心「國家主權被消失」的國人，就必須在「經濟讓利」與「民主自由」做出選擇，讓什麼黨執政？會有什麼後果，都得由選民自己承擔。

黃暐瀚表示，對岸釋出的十大政策不論是否「惠台」或是「糖衣毒藥」，民主社會，意見分歧，再正常不過。

黃暐瀚表示，支持國民黨爭取對話的，喜歡十大措施並期待「兩岸紅利」的國人朋友，不需抱怨民進黨為何「屢屢阻擋」，就請2028投下支持國民黨的選票，換國民黨上來執政，兩岸自然「越走越近」。

黃暐瀚認為，反之，和自己一樣擔心「國家主權被消失」、「民主自由無法維持」的國人朋友，就必須在「經濟讓利」與「民主自由」之間做出選擇，讓什麼黨執政？會有什麼後果，都得由選民自己承擔。所以自己說，鄭習會的意義，就在於「交給人民做選擇」。

黃暐瀚提到，這次習近平有關兩岸關係的談話，極其溫和柔軟，語句乍聽無害，但自己清楚記得2019年「告台灣同胞書40週年談話」，習近平說了什麼？更清楚記得2022年美國議長裴洛西來台，對岸做了什麼？

黃暐瀚強調，「追求兩岸和平」是自己的目標，自己不期待兩岸打仗，但「堅持中華民國主權獨立」、「維護台澎金馬民主自由」是我的底線，比起「十大措施讓利」，上述三件事重要太多，「先經後政、掐住要害」，台灣早有前車之鑑。就看台灣人民，怎麼選擇？

▼國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）