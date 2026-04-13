把自助洗衣店當私人衣櫃！高雄男亂翻偷走2大袋　畫面全都錄

記者吳奕靖／高雄報導

高雄林園一間自助洗衣店驚傳衣物遭偷！一名中年男子闖進店內，不但偷走多件衣物，還把原本洗好、摺好的衣服翻得亂七八糟，讓店家氣得把監視器畫面貼上網，希望大家一起幫忙認人。

▲店家指控這名男子到自助洗衣店內偷竊 。（圖／翻攝臉書社團《林園五四三～聊天專用）

從店家貼出的監視器畫面來看，這名男子在凌晨時段進入自助洗衣店後，先在店內四處走動，接著開始翻找一袋又一袋衣物，甚至還直接把店內原本整理好的衣服翻亂，之後再提著多袋衣物離開，整個過程都被監視器清楚拍下。

▲店家指控這名男子到自助洗衣店內偷竊，還拿走兩大袋 。（圖／翻攝臉書社團《林園五四三～聊天專用）

店家在網路社團《林園 五四三~聊天專用》發文指出，案發時間就在11日清晨4時15分，店家強調這名中年男子不但偷走很多衣服，還把很多洗好、摺好的衣服弄得亂七八糟；店家也呼籲，如果畫面中有民眾認出自己的衣物，請盡快跟店家聯繫。

店家強調，這類偷竊案件大多發生在半夜，再加上自助洗衣店屬於開放空間，根本就是防不慎防，雖然店內監視器畫面都拍得很清楚，但衣物不見，不論貴重與否，對客人和店家來說都很困擾，因此也呼籲客人，若衣物已處理完成，盡量當天領回，降低遭竊風險。對此案件，林園分局指出目前已鎖定特定對象，正在偵辦中。