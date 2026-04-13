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【廣編】許光漢代言日本銷售No.1「MUHI 無比」　夏日「止癢神作」質感上線

▲▼ MUHI,許光漢,蚊蟲止癢,日本,夏日保養。（圖／MUHI提供）

▲日本銷售第一的蚊蟲止癢領導品牌「MUHI 無比系列」，2026年度代言人由「全民男神」許光漢接任 ！

圖、文／MUHI提供

隨著氣溫升高，夏日蚊蟲大戰即將開打！日本銷售第一的蚊蟲止癢領導品牌「MUHI 無比系列」，正式宣佈2026年度代言人由「全民男神」許光漢接任 ！為了精準傳遞日系高品質視覺，品牌更特別邀請以《當男人戀愛時》締造票房紀錄的金獎導演殷振豪親自操刀電視廣告，雙強聯手將止癢藥品廣告推向電影級質感。

許光漢俐落、乾淨的形象，與「MUHI 無比系列」心目中「夏日守護者」高度契合。在即將上片的電視廣告中，許光漢展現自然率性的魅力，完美詮釋「無比」產品如何在關鍵時刻化解皮膚紅腫搔癢的尷尬。他表示：「無比系列一直是大家夏日必買的常備藥，很榮幸能成為品牌代言人，守護大家的夏日清爽感。」

本次廣告特別邀請擅長敘事的導演殷振豪執導，打破傳統藥品廣告的生硬感。導演透過細膩的光影處理與節奏掌控，將「無比止癢消炎液」與「無比止癢消炎液 EX」的專業形象，轉化為具備「日系簡潔感」的視覺饗宴。廣告預計於4月起在全台各大平台盛大放送，預期將引起廣大粉絲及市場高度關注。

MUHI原廠池田模範堂，西元1909年創立於日本富山縣，旗下所有產品皆在日本製造，為日本皮膚用藥類別的銷售第一品牌。產品從蚊蟲叮咬至皮膚外用藥一應俱全。

2017年MUHI品牌將其在日本最暢銷的蚊蟲止癢消炎藥「無比止癢消炎液」正式引進台灣上市，受到很多台灣消費者的喜愛。時至今日，無比蚊蟲止癢系列增加至4個不同品項，滿足不同症狀及全家成員的不同需求。這次更是借力許光漢和殷振豪，期望能陪伴更多台灣消費者度過舒適的夏日時光。

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關鍵字：

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