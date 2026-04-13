連打4通電話「郵局阿伯支支吾吾」　真相驚呆！7萬人笑翻：超荒唐

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今早接到郵局電話，對方連續打了四通，原以為是詐騙，沒想到電話那頭的阿伯極度緊張，支支吾吾地報告「有人寄給妳的餅乾被老鼠吃了。」荒謬又可愛的對話狂吸超過7.3萬人按讚，網友紛紛笑回，「這家餅乾到底多香？」

郵局阿伯「連環Call」超緊張 竟是包裹被吃了

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女網友在Threads發文提到，今早連續接到四通來自郵局的電話，本以為遇到詐騙集團，接通後卻聽到郵局阿伯語氣慌張，直呼「有有有老鼠吃妳的餅乾，有人寄餅乾給妳，被被被老鼠吃了。」

聞言，原PO不僅沒生氣，還直接笑出聲；而阿伯則緊張地詢問，「還要嗎？」讓她哭笑不得直回，「還能要嗎？」

經確認，該份包裹是朋友寄送的「杏仁瓦片」，沒想到因為香氣太過誘人，意外引來老鼠捷足先登。原PO透露，阿伯後續也打給寄件人聯繫賠償事宜，對於這場意外，雙方都覺得十分荒唐有趣，完全沒有動怒，也忍不住直呼「到底是有多香，連老鼠都先開吃！」

一票人笑瘋「阿北超可愛」 歪樓求餅乾店名

貼文曝光後掀起熱烈回響，大票網友紛紛笑回，「他應該是抽中生死籤，才被指派打這通悲報電話」、「阿伯支支吾吾，老鼠吱吱嗚嗚」、「聽得出來伯伯很緊張！一直急於解釋」、「對不起，我真的笑爛了！到底是哪家杏仁瓦片，我要去買」、「鼠鼠：抱歉真的太香了」、「這真的很緊張耶，阿伯一定超擔心」、「鼠鼠：抱歉真的太香了」、「哈哈哈，好可愛，阿北很緊張」。

另外，也有不少人分享類似經驗，表示「我的也被吃過，雪花酥，大笑」、「我覺得郵局這個服務很好，之前寄水果也會打來提醒快領」。

．本文由yr.016授權引用。

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