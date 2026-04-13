色翁校門口送禮給少女　老師警覺問一句...揭發少女遭侵犯！

▲男子花錢猥褻國小少女，因老師一句話，揭發男子惡行。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市楊姓男子在圖書館中盯上國小少女小芊（化名），以給錢的方式2次撫摸其胸部，並付出6千元。之後楊男在小芊生日當天，於校門口等候小芊並送上禮物，被其他老師看見。老師驚訝問小芊「是阿公來接嗎？」，小芊回說是朋友，老師驚覺有異，經過深入詢問後才揪出楊男的惡行。楊男一審遭判刑8月、得易科罰金，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，維持8月刑度。可上訴。

判決指出，楊男從2024年3、4月間就在新北市三重區某公立圖書館內認識小芊姊妹，並開始找機會接觸2姊妹，經常帶2姊妹吃東西。到了當年9月初，楊男就與小芊達成協議，首度猥褻小芊得逞，當下就給出了3000元；隔沒幾天，9月中又第二度猥褻小芊得逞，總計2次猥褻共花費6千元。

又過沒幾天，到了小芊的生日，當天下午楊男拿了一顆嶄新的排球，出現在校門口等候小芊。小芊拿到排球後非常開心，但過程全被認識小芊的老師看到。老師發現楊男很面生，隨即上前詢問小芊「是阿公來接嗎？」小芊回說是朋友；老師更覺詭異，詢問「為何他要送妳禮物？」小芊回說是自己的生日，而後離去。

老師立刻將事件告知小芊的班導師、輔導室，以及小芊的父母。這時小芊的妹妹也作證，稱曾經看到楊男拿錢給小芊。眾人察覺有異，向警局報案，這才發現楊男的惡行。楊男被依照《兒童及少年性剝削防制條例》「與少女對價猥褻行為罪」提起公訴。

一審法院審理時，楊男坦承不諱，一審法院改裁定簡式審判，最後將楊男的犯行各別判刑6月、得易科罰金，合併定應執行有期徒刑8月、得易科罰金24萬元。楊男針對量刑部分上訴第二審，高等法院審理後，發現楊男雖有意願和解，但小芊父母不接受金額，最後雙方未能和解；因此在量刑因子並未改變的狀況下，高院駁回上訴，維持8月的刑度。