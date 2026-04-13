未來一周2波鋒面接力　周三起北東降雨機率增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周有2波鋒面影響，今、明天各地炎熱，高溫上看33度，周三及周五鋒面影響，北部及東半部降雨增加，高溫略為下降，並持續到下周日。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今、明天各地晴到多雲，高溫炎熱，午後山區有零星短暫雨。周三及周五各有微弱鋒面通過，周三北部及東半部有零星降雨，桃園以北、宜蘭為局部短暫陣雨，竹苗及花東有零星雨，中南部山區也有午後零星雨。周四鋒面減弱，水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

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▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻表示，周五另一波鋒面影響，北部及東半部有雨，桃園以北、宜花有局部短暫雨，竹苗、台東及恆春為零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。周六及下周日東北季風影響，北台灣氣溫下降，水氣增多，北部、東半部、恆春地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲。

溫度方面，他表示，今、明天各地高溫31至33度，低溫22至24度。周三至下周日水氣較多，北部及東半部溫度略降，周三及周四高溫約27至29度，中南部29至31度，周五至下周日北東25至27度，中南部29至31度。

他也說，辛樂克颱風目前已達強度巔峰，未來朝西北轉北逐漸減弱，對台灣沒有直接影響，但周四起至周末受颱風間接影響，基隆北海岸、東半部及恆春有長浪。

另外，黃恩鴻表示，今天台東有焚風機率；周三前金門及馬祖有濃霧，周二晚間到周三清晨北部也有濃霧，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）