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川普被迫停火？分析：強攻荷莫茲代價高　美軍面臨3道「死亡防線」

▲▼ 美國總統川普1日晚間針對伊朗戰事發表全國演說。（圖／VCG）

▲ 川普稱停火協議目前進展順利。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普7日宣布與伊朗達成為期2周的停火協議，外界分析此舉背後可能隱藏著不得不妥協的軍事現實，因為若強行以武力重新打通荷莫茲海峽，美軍將付出極為慘烈的代價。

荷莫茲海峽是全球最重要的能源航運咽喉，每日通行的石油與天然氣約占全球供應量的2成。自美以聯手發動「史詩怒火行動」空襲伊朗以來，德黑蘭以封鎖海峽作為報復，導致全球能源市場劇烈震盪，布蘭特原油一度飆破每桶126美元，漲幅之快超越近年任何一場軍事衝突。

然而，伊朗仰賴的並非尖端武器，而是一套因地制宜的「窮人戰術」，深水水雷、簡易無人機與快艇群的組合看似簡陋，卻足以讓全球經濟陷入困境。

▲▼數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

▲ 強行打通荷莫茲恐怕付出慘痛代價。（圖／路透）

3道防線令美軍寸步難行

《每日郵報》戰地特派員普萊桑斯（Chris Pleasance）分析美軍強攻海峽將面臨的3道防線，首先第一道是水雷威脅，荷莫茲海峽最窄處僅約56公里，地形極易佈雷，少量爆裂物便足以讓艦艇寸步難行。

第二道是反艦飛彈與空中無人機，伊朗沿岸山地地形險峻，制高點視野遼闊，各式隱蔽發射陣地易守難攻；第三道則是海上無人機與武裝快艇，雖然單打獨鬥不是美國戰艦的對手，但一旦密集且近距離發動攻擊，同樣能對大型軍艦造成嚴重損壞。

普萊桑斯指出，美軍必須先逐一破除這3道防線，才有可能讓部隊登陸作戰，而這本身已是一項傷亡風險極高的任務。即便成功突破，後續地面行動同樣充滿變數。

4大作戰選項風險各異

美軍可能的選項之一是搶占海峽內側小型島嶼，藉由魚鷹運輸機、氣墊船與登陸艇完成兵力投送；第二是強攻更靠近伊朗本土、防禦更為嚴密的大型島嶼，但代價是更高的人員傷亡；第三是聯同特種部隊直接登陸伊朗本土，一舉摧毀主要飛彈與無人機陣地，此一方案風險最高，因為仰攻山地陣地向來是最艱困的作戰型態之一。

▲▼ 伊朗哈爾克島（Kharg Island）。（圖／路透）

▲ 哈格島是伊朗石油出口主要樞紐。（圖／路透）

最後一個選項則是攻占處理伊朗9成原油出口的哈格島，控制該島雖無法直接打通海峽，卻可成為談判桌上的關鍵籌碼，但島上部署大量反艦飛彈，對任何艦艇與登陸部隊都構成重大威脅。且即便美軍成功占領島嶼，這些地點仍持續暴露在伊朗本土長程飛彈、無人機乃至遠程火砲的打擊範圍之內。

分析：美國已陷戰略困境

普萊桑斯總結，「這些島嶼的位置是固定的，伊朗能夠輕易擊中，而美軍將不得不耗費大量兵力進行防禦」，傷亡數字只會持續攀升，進而加深外界對這場本就備受爭議的戰爭的反感。

他直言，美國似乎已陷入「無好牌可打」的戰略困境，武力升級看來更像是戰事擴大的導火線，而非終結衝突的出口。

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