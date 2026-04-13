美伊談判破局！　川普面臨3棘手選項

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗在巴基斯坦進行長達21小時的談判後仍未取得突破，雙方分歧持續擴大。外媒分析指出，談判破局並不意外，隨著停火期限逼近，美國總統川普政府正面臨是否重啟戰事、延長談判或爭奪荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權等多重艱難抉擇。

▲川普面臨3個艱難的選擇。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



當美伊各自認為是贏家 談判破局的下一步

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，這次僵局與2月底日內瓦談判破裂情況相似。當時談判未果後，川普隨即下令對伊朗發動為期38天的軍事行動。儘管五角大廈聲稱，美軍在戰爭中打擊超過1.3萬個目標，但伊朗仍未讓步，反而強調無論承受多少攻擊都不會屈服。

美國副總統范斯（JD Vance）在本輪談判中已明確釋出美方底線，但伊朗依舊拒絕放棄其核計畫核心權利。伊朗主張，作為《不擴散核武器條約》締約國，有權進行鈾濃縮並維持現有核能力；美方則認為，這代表德黑蘭仍保留發展核武的潛在選項。

分析指出，雙方目前都認為自己在衝突中占據優勢。美國認為透過軍事壓力已取得勝利，伊朗則認為自身能在攻擊中存續本身即為勝利，因此皆缺乏讓步動機，使談判陷入僵局。

▲川普放話摧毀伊朗。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



川普面臨3個棘手選項 再開砲「一天摧毀伊朗」

目前為期2周的停火協議將於4月21日到期，川普的重要籌碼在於是否恢復軍事行動。他先前推動停火，主要是為緩解戰事導致全球約20%石油供應受阻的衝擊。若戰火重燃，市場恐再度動盪，能源與物資短缺問題也將加劇。

荷莫茲海峽的控制權，成為談判核心之一。伊朗要求持續掌控航道並提出包括美國賠償戰損與解除長達20多年的制裁等條件；美方則拒絕賠償要求，並表示制裁僅能在伊朗履行協議義務後逐步解除。

▲伊朗仍拒投降。（圖／路透）



在談判陷入膠著之際，川普再度釋出強硬訊號。他接受福斯新聞節目訪問時表示，若伊朗無法達成結束衝突的協議，「我可以在一天之內摧毀伊朗」，並強調美方有能力摧毀其能源設施與發電廠。

►川普再開砲！「我可在一天之內摧毀伊朗 讓他們能源全部完蛋」