百餘攤商齊聚光復！希望市集音樂會歌手接力演出　熱鬧人潮重現

▲希望市集音樂會集結104家在地攤商與知名歌手輪番演唱，讓災後的光復再次湧現久違的熱鬧與人情溫度。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

頂著豔陽高溫，人潮仍不斷湧入。門諾會醫療財團法人門諾醫院12日於光復糖廠後方停車場舉辦「希望市集音樂會」，集結104家在地攤商與知名歌手輪番演唱，讓去年「923洪災」後的光復，再次湧現久違的熱鬧與人情溫度。



現場叫賣聲、笑聲與音樂聲交織，不少民眾一邊採買、一邊駐足聆聽演出，孩子穿梭於攤位之間，現場氣氛熱絡，為沉寂一段時間的地方重新注入活力。





門諾會醫療財團法人董事長賴史忠則表示，回顧災後那段艱辛歲月，鄉民在泥濘與失落中一步步走過，如今再見人群聚集，「那是一種從傷痛中站起來的力量」。他以農夫為喻，說即便洪水沖毀收成，只要土地與種子仍在，希望就不會消失，「今天的光復，就像重新長出的新苗，雖然還不夠茂盛，但它正在生長。」他也特別感謝行政院原住民族委員會、花蓮觀光糖廠，以及基督教長老教會阿美中會光復區會與美崙浸信會等單位的支持與協力，讓這場市集得以順利推動。他強調，門諾醫院將持續投入資源，從醫療到心靈陪伴，與鄉親一起走過低谷。





行政院原住民族委員會副主委陳義信親自出席，並提到，他在災後第一時間返鄉，看見醫療團隊與各界投入救援，「那種感動，很難用言語形容」。他回顧一生經歷三次重大水患，這一次幾乎再度吞沒家園，但也因此看見更多人伸出援手。他強調，中央將持續與地方合作，「只要有需要，原民會一定會在」，陪伴族人一起走過重建之路。





市集現場人聲鼎沸、熱鬧滾滾，人潮在攤位間絡繹不絕。其中，來自蘭嶼椰油國小-小飛魚文化展演隊帶來的歌舞表演格外令人印象深刻。孩子們身穿傳統服飾，踏著輕快節奏登場，純粹而清亮的歌聲彷彿帶著海風的氣息，緩緩吹進人群，也觸動在場民眾的心。帶隊老師表示：由於蘭嶼經常面對風災侵襲，對於災後重建的艱辛有著深刻體會，他們希望將這份感同身受化為歌聲與舞步，用最純真的方式傳遞祝福與力量。活動現場有人停下腳步凝神聆聽，有人露出微笑輕聲應和，在一來一往的歌聲中，一起為光復加油！





午後音樂會接力展開，現場氣氛可說是HIGH翻天。包括史茵茵、艾青、連依涵組成的「三媽唱唱歌」，以及林生祥與大竹研、Ilid·Kaolo以莉·高露、Abus阿布絲、吳昊恩（昊恩大叔）與年輕人、Suming舒米恩等歌手輪番上陣。歌聲時而低吟、時而奔放，如同從土地長出的旋律，一路唱進人心。有觀眾撐著陽傘站在台前靜靜聆聽，有人跟著節奏輕輕搖擺跟唱，也有人跟著舞者現場尬舞，彷彿整個光復，在音樂裡重新找回生活的節奏與希望。





攤商中，一名郭姓業者分享，大水來時房屋前半倒塌，家當全被沖走，「什麼都沒有了，就像重新開始一個家。」重建之路即便有補助，仍須面臨沉重的經濟壓力，透過市集重新做生意，不僅帶來實質收入，更重拾生活的信心，「這不是形式，而是真正的幫助。」非常感謝門諾醫院持續地投入與協助！

▲原委會副主委陳義信提到，他在災後第一時間返鄉，看見醫療團隊與各界投入救援，「那種感動，很難用言語形容」。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，此次活動延續去年底「平安市集」的經驗，並選在復活節前後舉辦，象徵重生與再出發。他強調，市集不只是短期的支持行動，更希望透過2至3年的持續陪伴，結合醫療資源與社區力量，讓關懷不間斷，陪伴地方一步步走向穩定與復原。



值得一提的是，門諾醫院團隊也在現場設立闖關活動，結合醫療諮詢、親子互動及心靈禱告等內容，吸引不少民眾熱情參與。大人小孩穿梭其中，有人認真體驗，有人邊玩邊笑，氣氛輕鬆又熱鬧。即使天氣炎熱，現場依舊熱情不減，熱氣與人情交織，讓活動現場充滿活力，也為光復帶來滿滿生氣。

