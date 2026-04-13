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君悅排骨便當有蟑螂頭　店長致歉：已換一份+全額退款

▲君悅排骨驚見「蟑螂頭」，民眾怒控主管神隱不道歉。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲民眾吃君悅排骨驚見「蟑螂頭」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

記者黃士原／台北報導

知名連鎖排骨店「君悅排骨」過去因港星劉德華愛吃而聲名大噪，不過有民眾指控在用餐過程中，竟然在碗裡發現「蟑螂頭」，讓他瞬間食慾全無。對此，店長回應，當下承認疏失，並且補償新的一份餐點，但顧客不敢吃，最後也將便當費用全數退款。

君悅排骨簡店長表示，對於顧客的便當裡出現「蟑螂頭」感到抱歉，坦承作業疏失，當天願意補償新的一份餐點，不過該顧客回覆不敢再食用，最後將便當費用全數退款。至於會不會再新的補償措施，則要再看總公司指示。

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君悅排骨便當「蟑螂頭」事件昨日在社群網站引起討論，一名網友PO出照片指出，昨日前往君悅排骨用餐，沒想到吃到一半，低頭一看竟發現配菜中藏著一顆「蟑螂頭」，驚悚畫面讓他直呼「真的瞬間食慾全無，超級噁心」。他當下立即向店家反映，沒想到店員僅冷冷回應一句「幫你換一碗」，讓他當場傻眼反問，「同一道配菜不是都一樣嗎？換一碗有什麼意義？」

原PO更進一步指控，事發後所謂的「主管」從頭到尾都躲在內部，完全沒有出面道歉或說明。他強調，這不是錢的問題，而是食安衛生與面對客人的態度，怒轟「遇到這種事情還這樣處理，真的讓人很傻眼，也難怪現在生意變差，不是沒有原因。」

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