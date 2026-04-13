美眾院外委會共和黨團PO賴清德、川普照　總統府：台美堅若磐石

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者陶本和／台北報導

《台灣關係法》今年適逢47週年，美國聯邦眾議院外交委員會共和黨團罕見在社群平台上，貼出總統賴清德、美國總統川普的「川賴照」。對此，總統府發言人郭雅慧13日表示，很感謝外委會這樣的貼文，台美關係堅若磐石，持續深化台美友誼，希望未來保持這樣的關係能夠更好。

在國民黨主席鄭麗文出訪中國大陸，展開「2026和平之旅」，並與中共中央總書記習近平會面之際，眾議院外交委員會共和黨團透過社群平台發文紀念台灣關係法47週年。

在該篇貼文中寫道，今天是台灣關係法（Taiwan Relations Act）47週年。近50年來，這項法律確保了台灣的安全，並強化美國在印太地區的利益，即便在今日，台灣關係法依然是「對抗中國共產黨侵略的堡壘」。值得注意的是，眾院外委會共和黨團在貼文中，特別附上賴清德與川普的合成照。

對此，郭雅慧表示，47 週年是個非常關鍵性的歷史一刻，我們也很謝謝在社群上，外交委員會做這樣的推文。她強調，台美關係堅若磐石，我們也持續地在深化台美友誼上面做更多的進步，當然希望在未來我們保持這樣的關係也能夠更好。

▼美國眾議院外交委員會共和黨團在X發文紀念台灣關係法47週年，貼文附上台灣總統賴清德（左）與美國總統川普（右）合成照。（圖／x.com/HouseForeignGOP）

